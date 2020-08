Nakon borbe s rakom preminuo glumac Chadwick Boseman, zvijezda 'Crne pantere'

Glumac Chadwick Boseman, najpoznatiji po glavnoj ulozi u Marvelovom popularnom filmu "Crna pantera", umro je u dobi od 43 godine nakon četverogodišnje borbe s rakom debelog crijeva, objavljeno je u petak na njegovu Twitteru i Facebooku.

Boseman, rodom iz Južne Karoline, umro je u svom domu, a uz njega su bili supruga i obitelj, stoji u objavi na društvenim mrežama, ali nije navedeno gdje je umro.

Boseman je živio u Los Angelesu.

U svojoj je karijeri Boseman utjelovio više povijesnih osoba poznatih po rušenju rasnih barijera u SAD-u, uključujući soul pjevača Jamesa Browna u filmu "Get on Up", suca Vrhovnog suda SAD-a Thurgooda Marshalla u filmu "Marshall" te prvog afroameričkog profesionalnog igrača bejzbola Jackiea Robinsona u filmu "42".

Ipak, najpoznatiji je po ulozi T'Cjalie, kralja izmišljenog afričkog kraljevstva Wakanda, koji je ujedno i borac protiv kriminala poznat kao Crna pantera.

"Crna pantera iz 2018" prvi je film o superheroju u kojemu su glumci uglavnom bili afroamerikanci.

"Crna pantera" je bila među filmovima s najvećom zaradom te godine, a nominirana je bila za šest Oscara, uključujući za najbolji film, a dobila ih je tri - za najbolju filmsku glazbu, najbolji, produkcijski dizajn i najbolju kostimografiju.

Glavni lik Crne pantere stvoren je dvije godine ranije, kada ga je također igrao Boseman, u Marvelovom filmu "Captain America: građanski rat", a "Crnu panteru" utjelovio je još dva puta - 2018. u flmu "Osvetnici: rat beskonačnosti" te 2019. u filmu "Osvetnici: kraj igre".