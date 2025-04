Bojana Gregorić Vejzović s obitelji uživa na odmoru, a odabrala je ovu zanimljivu destinaciju te pokazala kako uživaju

Naša glumica Bojana Gregorić Vejzović sa suprugom, zvijezdom serije "U dobru i zlu", Enesom Vejzovićem javila se s putovanja. Naime, Bojana i Enes uputili su se u Francusku, točnije u gradić Marseilleu, a društvo na odmoru im je pravila kći Zoe.

"Marseille... sjajan, nemiran i uzbudljiv lučki grad. Izmijenilo se proljeće, jesen, 17 stupnjeva i bura u jednom danu. Šetati ulicama gdje se snimao Betty Blue, Grof Monte Cristo, Bornov identitet, Love actually... ma... ljepota života", napisala je Bojana na društvenim mrežama.

Na nekoliko fotografija obitelj zajedno pozira, dok se na preostalima može vidjeti ljepota arhitekture francuskog lučkog grada. Njihovim putovanje oduševljeni su i pratitelji na društvenim mrežama. ''Divna u divoti'', ''Samo uživajte'', ''Divotica'', ''Predivno'', dio je komentara.

Inače, par je zajedno od 2003. godine, a tri godine kasnije izrekli su i sudbonosno da. Osim Zoe, imaju i sina Raula.

Podsjetimo, Bojana je nedavno objavila kako njena kći Zoe boluje od Chronove bolesti, a onda je zahvalila svima na podršci i apelirala na važnost poboljšanja prehrambenih navika koje djeca i mladi usvajaju u vrtićima, školama i studentskim menzama. "Naša Zoe je odlično, ako je stroga prehrana najteže što će prolaziti, to je sjajno! Djeca s gastro zdravstvenim poteškoćama često tijekom nastave od 8 do 15 sati ne mogu ništa pojesti u školi u vrijeme užine ili školskog ručka. Obroci se često pripremaju uz zaprške, ponekad su to hrenovke pa i pizze za užinu, razne mješavine začina", napisala je pa nastavila: "Riža s malo soli i s kap maslinovog ulja, pileća šnicla na repičinu ulju, obična pileća ili juneća juha bez kocki i ostalih pojačivača okusa ne bi trebali biti preveliki problem."

"Ovo je prilika da osvijestimo kakve prehrambene navike stječu sva naša zdrava djeca po vrtićima, školama i studentskim menzama. Osvještavanjem ove problematike olakšat ćemo učenicima i studentima oboljelima od celijakije i Crohnove bolesti, pokušati zaustaviti rastući problem pretilosti te zdravu djecu naučiti zdravim prehrambenim navikama barem u školi. Hvala svima. Nastavljam u revijalnom tonu svjetlucavih haljina i ostalih banalnih tema ove platforme", zaključila je. Podsjetimo, glumica je kazala kako je njihova borba počela prije godinu dana. "Mislila sam da se Kron 'događa' onima koji su pušili, popili i pojeli u životu štošta; no došavši u Klaićevu na odjel gastroenterologije, noge su mi se 'odsjekle' ugledavši broj dječice i teenagera. Bože dragi, koliko ih se s tim bori!" započela je Bojana.

Napisala je kako je cijela obitelj krenula u borbu. "Banalna pretraga zbog viroze ustanovila je duboku anemiju, a kasnije ukazala na krvarenja u abdomenu. Anemija je pokazatelj vrlo ozbiljnih problema i nemojte je zanemarivati! Prvo smo se Enes i ja 'raspali' po 'šavovima' , a onda uz sjajan tim doktora i nutricionista s našom hrabrom Zoe krenuli u borbu i svakodnevicu s ovom kroničnom bolesti. Kronova bolest za sada je neizlječiva, ali vjerujem u napredak medicine i prvenstveno u svoju djevojčicu! Zoe se sjajno i hrabro nosi s dijagnozom Krona", nastavlja Bojana.

Kaže i kako se ne zna točan okidač za ovu bolest. "Točan okidač za ovu bolest još uvijek se ne zna. Može biti virus, može biti nasljedno, iako u našoj obitelji do sada nitko nije obolio, može biti hrana, okoliš... Pitali smo se kako nama koji nikada ne jedemo zaleđeno, konzervirano?! Oduvijek pazimo da djeca svaki dan jedu doma skuhano, raznovrsno i zdravo; štoviše uživamo u kuhanju! Razlog se ne zna. Uslijedilo je liječenje i stavljanje bolesti u remisiju. Najvažniji segment je određena vrsta prehrane, što doktori preporučuju kako bi se izbjegli kortikosteroidi i posljedice istih! Stroga je to disciplina, za takav život potrebna je ogromna mentalna snaga oboljelog.

Podijelila je i kako je njena kći odrasla u sekundi i držala se dijete koju su joj propisali doktori kako bi što točnije mogli postaviti dijagnozu, bez obzira na zapitkivanja kolega u školskoj klupi. "Imamo osjećaj da je, u danu uspostavljanja konačne dijagnoze, Zoe odrasla u sekundi. Obrisala je suze i rekla: 'Ja to mogu!' Naš 'astronaut', kako smo je zvali zbog Ensurea što je jedino smjela jesti, nosala ga u školu, odgovarala na pitanja ”kaj ti je to” i izdržala zadanih 14 dana! Brojevi na novim nalazima bili su ČUDO! Nakon toga uslijedilo je uvođenje namirnica po nalogu nutricionista u tri faze i specifičan način pripreme; rezultati su sjajni!

Naglašava i da nije uvijek lako, pogotovo tijekom blagdana. "Nije uvijek lako, pogotovo u vrijeme blagdana! Dok njezine prijateljice biraju između hot-dogova, fritula, kolača, sladoleda, sokova i gaziranih pića, žvaka, bombona, čokolada, palačinki, hamburgera, torti... Zoe uz svoju kutijicu doma posebno pripremljenih keksića, uz kamilicu ili vodu, uživa u društvu. Kako sama kaže: 'Nije mi teško, izašla sam radi druženja!' Naša Zoe bila je veliki gurman i obožavala nove okuse, umake, školjke, tajlandsku, kinesku kuhinju, no sada poradi zdravlja zakinuta je, a mi smo podrška, te svi jedemo na njezin način pripremljene objede. I dok mi zgriješimo kada joj nismo u vidokrugu, ona ustraje i smije nam se ako dozna."

Objavu su, kaže, pisali u nadi da će biti podrška svima koji se bore s Kronovom bolesti. "Ovaj post pišemo u nadi da će biti podrška svima koji se bore s Kronovom bolesti kao naša Zoe te uzvikujemo BRAVO za vašu mentalnu snagu! BRAVO za disciplinu i nepokolebljiv karakter kojim čuvate svoje zdravlje! Pred vama nema prepreka koje ne možete savladati, vi ukazujete što se postiže požrtvovnošću i disciplinom, vi ste snaga volje i inspiracija!"

