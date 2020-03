Bob Geldof prebačen na 17. listopada, za ostale koncerte u Tvornici kulture sutra novi datumi

Bob Geldof trebao je u petak 13. stići u Zagreb i primiti Porina za posebna dostignuća u glazbi, a iduće večeri nastupiti u Tvornici kulture. No, zbog situacije s koronavirusom i preporukama za okupljanje iznad 1000 ljudi, organizatori iz Tvornice kulture dogovorili su za The Boomtown Rats i Geldofa novi termin 17. listopada, a sutra ujutro objavit će nove datume za ostale koncerte koje su planirali do 3. travnja.

Moramo se malo i šaliti oko ove neugodne situacije s koronavirusom, u kojoj se Hrvatska za sada prilično dobro drži, pogotovo gledajući na susjede Talijane koji su pustili zloduha iz boce i sad su u ozbiljnoj karanteni. No, priča s preporukom odgode okupljanja svih manifestacija iznad tisuću ljudi - u Sloveniji su zabranjena sva okupljanja iznad 500 posjetilaca - nedvojbeno će prouzročiti probleme organizatorima koncerata.

Tim više što se upravo ovaj mjesec događa nekoliko njih rasprodanih, poput tri nastupa novosadskih Frajli, Škore i Rock the Opera u Lisinskome, pa Vesne Pisarović, a pitanje je što će biti sa nastupom slavnog Joshua Redmana koji 17. ožujka treba otvoriti 3. Backstage Live Pula festival. Da i ne spominjemo bližu budućnost s INmusicom, Simple Mindsima, Skunk Anansie i Placebo na Šalati, te drugim koncertima, iako se svi toplo nadamo da će toplije vrijeme uskoro prekinuti lanac nesreće prouzročen koronavirusom. Jer, inače otpadaju i velike turneje Pearl Jama i ostalih koji su već rasprodali po nekoliko desetaka tisuća ulaznica za ljetne stadionske nastupe, od kojih je bar par tisuća kupljeno kod nas.

Ispada da su Fatboy Slim na Velesajmu, Zoran Predin u Lisinskome i Nina Badrić u Areni Zagreb uhvatili zadnji "virus-free" vlak prošlog vikenda i odradili planirano, dok će se ostali naći u težoj situaciji. Vidimo da je već odgođen festival dokumentarnog filma ZagrebDox, iako se niti u jednoj kino dvorani festivala ne okupi više od tisuću ljudi.

No, radi se i o inozemnim gostima i domaćoj publici, te odgovornosti organizatora, pri čemu bi vjerojatno najveća medijska nesreća bila da se baš o tvom programu po medijima poslije piše da je netko "popio koronu", ali ne pivo. Pri čemu organizatorima nije lako, pogotovo koncertnim, jer ionako jalov broj domaće publike koji premašuje tisuću ljudi nije česta pojava kod nas. I eto vraga, baš u trenutku kad se to dogodi nekoliko planiranih i skoro rasprodanih, da ne velimo moderno "sold out" koncerata, problemi s koronavirusom sve vrate na početak.

Ali, pada mi na pamet, kako to da nitko ne priča o shopping centrima, okupljalištima u koje nedjeljom i svagdanom ide više ljudi nego u crkve, zasigurno više od tisuću, a besplatan parking i dječje igraonice omogućavaju idealan provod čitavim obiteljima. Pa dok vrijedne žene koje su upravo proslavile Dan žena planiraju i obavljaju kupovinu potrepština za idući tjedan, lijeni muževi opušteno popiju pivo ili dva u nekom kafiću lišeni svih briga i obaveza?

Manimo šalu nastranu, ali istinitu, na stranu tih uobičajenih aktivnosti, ono što je možda najtužnije jest da se na kulturnim programima kod nas, a u njih naravno ulaze i koncerti, rijetko okupi više od tisuću ljudi. Tako da će svi koji planiraju programe u kazalištima ostati čisti, jer naša najveća kazališna dvorana, zagrebački HNK, prima oko 700 posjetilaca. Ili kraće, sve je od koronavirusa prljavo, samo je kazalište čisto.

Da se ne radi o koronavirusu, mogli bi čak reći i da nam je prava mjera okupljanja na kulturnim programima u metropoli i drugim gradovima upravo do mizernih 1000 ljudi, pa smo i u tome sukladni s nastalom situacijom. Ispada na kraju da će elitna kultura pobijediti masovnu, kojoj eto čak i napast koronavirusa ide na ruku. Ili, kako je to netko duhovito komentirao na Facebooku; "Komorna muzika, stoko!", sa smiješkom iza rečenice.