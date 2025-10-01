Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Heavy metal spektakl u Zagrebu!

Black Symphony - Metallica Tribute Show: Heavy metal spektakl stiže u Zagreb!

Promo
VL
Autor
Promo
01.10.2025.
u 13:27

Nakon što je 2023. godine rasprodao dvoranu Lisinski i ostavio publiku bez daha, spektakularni projekt BLACK SYMPHONY ponovno dolazi u Zagreb!

Zbog ogromnog interesa i sjajnih reakcija, ova jedinstvena kombinacija heavy metala i klasične glazbe vraća se na scenu s još moćnijim repertoarom i energijom o kojima će se dugo pričati.

Požurite po posljednje ulaznice za fuziju besmrtnih hitova Metallice i simfonijskog orkestra koja s više od 30 vrhunskih glazbenika dolazi 12. listopada u Lisinski. Udruženim snagama vrhunskog heavy metal benda i simfonijskog orkestra izvest će neke od najslavnijih skladbi legendarnog benda — među njima: The Call of Ktulu, No Leaf Clover, Nothing Else Matters, Master of Puppets, Enter Sandman, a ekskluzivno i Sanitarium po prvi put u simfonijskom aranžmanu!

Metallica je jedan od najvažnijih bendova svih vremena i nedvojbeno bend koji je odgojio i utjecao na više generacija, a zagrebačka publika se još itekako sjeća legendarnog koncerta na Hipodromu iz 2010. Koncert u Lisinskom bit će po uzoru na koncert iz 1999. godine, kada je Metallica izvela i snimila svoj prvi S&M u pratnji San Francisco Symphonic orkestra. Ideja o ovakvom koncertu došla je od tragično preminulog basista Cliffa Burtona, a zanimljivo je da je ovo bio posljednji nastup basista Jasona Newsteda s bendom. Metallica je 20 godina kasnije snimila i S&M2.

Vidimo se u nedjelju, 12. listopada u Lisinskom. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme putem Lisinski.hr ili na blagajni dvorane!

Ključne riječi
Black Symphony- Metallica Symphonic Tribute Show

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Život na vagi
Video sadržaj
2
SVAĐA U EMISIJI

Kaos u 'Životu na vagi', sazvan hitni sastanak: 'Sve se čulo na kameri'

Zvone je priznao i vlastitu pogrešku. "Iskreno, jučer je došlo do mene da bih se trebao ispričati curama jer sam navodno rekao da ste glupe, što ja nikad nikome ne govorim", rekao je, dodavši kako je to za njega najveća uvreda. "Na kameri se čulo", dobacila je Josipa, dok je Zoran pokušao ublažiti situaciju: "Nisam rekao da ste glupe, nego sam rekao da ste neinteligentne, a to su dvije različite stvari."

Učitaj još