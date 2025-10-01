Black Symphony - Metallica Tribute Show: Heavy metal spektakl stiže u Zagreb!

Zbog ogromnog interesa i sjajnih reakcija, ova jedinstvena kombinacija heavy metala i klasične glazbe vraća se na scenu s još moćnijim repertoarom i energijom o kojima će se dugo pričati.

Požurite po posljednje ulaznice za fuziju besmrtnih hitova Metallice i simfonijskog orkestra koja s više od 30 vrhunskih glazbenika dolazi 12. listopada u Lisinski. Udruženim snagama vrhunskog heavy metal benda i simfonijskog orkestra izvest će neke od najslavnijih skladbi legendarnog benda — među njima: The Call of Ktulu, No Leaf Clover, Nothing Else Matters, Master of Puppets, Enter Sandman, a ekskluzivno i Sanitarium po prvi put u simfonijskom aranžmanu!

Metallica je jedan od najvažnijih bendova svih vremena i nedvojbeno bend koji je odgojio i utjecao na više generacija, a zagrebačka publika se još itekako sjeća legendarnog koncerta na Hipodromu iz 2010. Koncert u Lisinskom bit će po uzoru na koncert iz 1999. godine, kada je Metallica izvela i snimila svoj prvi S&M u pratnji San Francisco Symphonic orkestra. Ideja o ovakvom koncertu došla je od tragično preminulog basista Cliffa Burtona, a zanimljivo je da je ovo bio posljednji nastup basista Jasona Newsteda s bendom. Metallica je 20 godina kasnije snimila i S&M2.

Vidimo se u nedjelju, 12. listopada u Lisinskom. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme putem Lisinski.hr ili na blagajni dvorane!