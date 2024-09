Bivši kandidat 'Tvoje lice zvuči poznato' iznenadio roditelje: Borili smo se od kredita do kredita, a sada sam im ovo kupio

Luciano Plazibat, influencer i bivši kandidat showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Instagramu je otkrio da je roditelje iznenadio velikom i lijepom gestom. Naime, Luciano je napisao da je mami i tati kupio automobil. Ispričao je kako su oni obitelj koja je sve stekla sama, te da su se borili od kredita do kredita. Plazibat, koji inače ima samo 25 godina, rekao je da je to bilo najmanje što je mogao za njih učiniti. - Ne mogu vjerovat da ovo pišem ali: “sa 25 kupio sam Mami i Tati AUTO!” Prvo nisam htio ni objaviti ali svi koji znaju su mi rekli da je toliko lijepo i mama svima govori, pa hajde da podijelim i ovdje - započeo je Plazibat. Izjavio je kako se njegova obitelj uvijek borila te su živjeli od kredita do kredita.

- Mi smo obitelj koja je u životu sve stekla sama i borili smo se od kredita do kredita, prvo stan, pa auto, pa problemi… i jednostavno smo odrastali tako da je kredit bio potreban. Naglasio je kako su njemu roditelji za život u Zagrebu dali bolji automobil, dok su se oni vozili su starijem modelu koji nema klimu. Planirali su podići novi kredit i kupiti noviji auto.

- Došao sam u Split za ljeto i mama i tata mi nisu ništa govorili, ali su gledali svaki tjedan aute po salonima i bili su spremni uzet novi. Long-story short : meni su dali za Zagreb svoj auto da sam gore sigurniji a oni uzeli moj! Auto nema klimu, SMRT… i njih dvoje stalno trening, posao ne mogu nikako. Taman su riješili kredit prošli od 8 godina i željeli su sebi omogućiti novi auto da mogu u miru i dolaziti meni u Zagreb i guštat jer se vole uvijek vozikat. Kad su mi rekli da će dignuti novi kredit i onda opet sve ispočetka rekao sam sebi: NE! Samo sam otišao u salon kupio ga i iznenadio ih.

Objasnio je i zašto nije sebi kupio noviji model, a njima vratio auto koji su mu dali za Zabreb.

- Svi me pitali zašto sebi nisam kupio? NJIH DVOJE ZASLUŽUJU CIJELI SVIJET, A NE JEDAN AUTO! Najbolji mama i tata koje mogu imat i da svaki dan ih mogu nazvat i cut i bit s njima ovo je najmanje što mogu učinit! Bit ce još auta,bit ce još para, ali kad vidiš njih dvoje meni ne triba ništa više. Voli vas najviše vas Luci.

