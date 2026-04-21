TRAGEDIJA U AMERICI

Influencerica (38) umrla usred utrke: 'Bila je bolesna, govorili smo joj da ne ide'

Mara Flávia Araújo
Mara Flávia Araújo bila je mnogo više od sportašice. Rođena u São Carlosu u Brazilu, bila je diplomirana novinarka s više od deset godina iskustva u radu na radiju, televiziji i u odnosima s javnošću. Uz to, povremeno je radila i kao DJ. Prema dostupnim informacijama, sportu se potpuno posvetila nakon što se suočila s vlastitim zdravstvenim problemima, a triatlon je postao njezina strast

Brazilska triatlonka i influencerica Mara Flávia Araújo preminula je u 39. godini tijekom natjecanja "Memorial Hermann Ironman" u The Woodlandsu u Teksasu. Araújo, koju je na Instagramu pratilo gotovo 60.000 ljudi, nestala je tijekom plivačke dionice duge 3,8 kilometara u jezeru Woodlands. Alarm je podignut kada sportašica nije izašla iz vode, a za njom je odmah pokrenuta opsežna potraga. Nažalost, nekoliko sati kasnije, ronioci su uz pomoć sonara locirali i izvukli njezino beživotno tijelo.

Prema službenom izvješću vatrogasne službe, poziv o nestaloj plivačici primili su u 7:36 ujutro, otprilike sat vremena nakon početka utrke. Spasilački timovi su žrtvu locirali sonarom u 9:07, ronioci su je izvukli iz vode u 9:39, a smrt je službeno proglašena u 9:44. Lokalni šerifov ured pokrenuo je istragu, kao što je i uobičajeno u ovakvim slučajevima, a naložena je i obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Organizatori utrke izrazili su sućut obitelji i prijateljima, ističući kako im stoje na raspolaganju u ovim teškim trenucima.

Dok se čekaju službeni rezultati istrage, prijatelji preminule sportašice otkrili su zabrinjavajuće detalje o njenom zdravstvenom stanju. Njezin prijatelj Luis Taveira izjavio je kako se Mara borila sa simptomima sličnim gripi neposredno prije natjecanja. "Bila je bolesna prije puta, nije bila dobro. Supruga i ja smo razgovarali s njom i rekli joj da je preslaba za ovu utrku, ali ona je inzistirala da je dobro. Još uvijek ne mogu vjerovati što se dogodilo", rekao je Taveira brazilskim medijima. Samo nekoliko dana prije smrti, Araújo je na svom Instagramu objavila fotografiju s treninga uz opis: "Još jedan dan na poslu".

Posebno potresno svjedočanstvo o dramatičnim trenucima potrage podijelio je Shawn McDonald, jedan od volontera koji se sa svojom dvanaestogodišnjom kćeri našao na licu mjesta na dasci za veslanje. McDonald je opisao kako je čuo zvižduk i povike upomoć iz kajaka u blizini. "Kada sam doveslao, svi su govorili isto: 'Potunula je. Točno ovdje. Ispod nas'. Panika i strah na njihovim licima progonit će me još dugo", napisao je. Odmah je zaronio i počeo pretraživati. "Nakon otprilike minute pod vodom, osjetio sam njezino tijelo nogom. Izronio sam, udahnuo najdublje što sam mogao i vratio se dolje. Više je nije bilo. Ne znam kako opisati taj osjećaj", podijelio je svoje iskustvo, dodavši kako nije prestajao s potragom sve dok nisu stigli profesionalni ronilački timovi. Svoju je objavu zaključio porukom obitelji: "Učinili smo sve što smo mogli. Duboko mi je i iskreno žao što to nije bilo dovoljno. Zauvijek će ostati sa mnom".

Mara Flávia Araújo
1/13

Mara Flávia Araújo bila je mnogo više od sportašice. Rođena u São Carlosu u Brazilu, bila je diplomirana novinarka s više od deset godina iskustva u radu na radiju, televiziji i u odnosima s javnošću. Uz to, povremeno je radila i kao DJ. Prema dostupnim informacijama, sportu se potpuno posvetila nakon što se suočila s vlastitim zdravstvenim problemima, a triatlon je postao njezina strast. Redovito se natjecala na Ironman i 70.3 utrkama, a svojim je životnim stilom i predanošću inspirirala desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama, gdje je dijelila detalje sa svojih treninga i natjecanja. Njezin partner opisao ju je kao "predanu, snažnu i dobru" osobu.

Vijest o njezinoj smrti prva je potvrdila njezina sestra Melissa Araújo, koja se od Mare oprostila emotivnom objavom na Instagramu. "Živjela si život intenzivno. Uvijek si bila sinonim za odlučnost, za hrabrost - za snagu koja se činila prevelikom da bi stala u tebe", napisala je Melissa. "Nikada nisi ništa radila polovično; možda si zato ostavila tako dubok trag u životima svih koji su ti prešli put. Dio mene je otišao i morat ću naučiti živjeti bez njega. To je čudna tišina, praznina za koju sam oduvijek znala da postoji - kao da je i sam svijet izgubio malo svoje boje. Nosim te sa sobom u svemu što radim. Počivaj sada, sestro moja. Ovdje dolje će boljeti, ali ja ću cijeniti tvoj život svaki dan", stoji u njezinoj objavi koja je dirnula tisuće ljudi. Nažalost, ovo nije prva smrt koja se dogodila na Ironman utrci u Teksasu. Godine 2017. 54-godišnji Glen Bruemmer preminuo je nakon što je potonuo tijekom iste plivačke dionice.

