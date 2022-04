Bivša suradnica Britney Spears prisjetila se najtežih trenutaka: 'Ne mogu umrijeti. Moja kći puni tri godine’

Pjevačica Kiley Dean (40), koja je nekada bila back vokal Britney Spears prije nekoliko godina je doživjela šok kada je čula svoju dijagnozu. Kiley je tijekom karijere surađivala i s Madonnom i s Demi Lovato, a nakon toga je odlučila uzeti odmor od američkih turneja i putovanja.

Dean se 2015. godine udala za kolegu glazbenika Masona McSpaddena te su počeli planirati preseljenje u Nashville. Pjevačica je bila sretna zbog svega što joj se događalo te živjela ispunjen život, a tome je pridonosila i nova uloga u njezinu životu, ona majke. Naime, Kiley je rodila djevojčicu Sullivan, a dok ju je dojila 2019. godine počela je osjećati nešto čudno u svojim dojkama.

- Opipala sam kvržicu, tada sam dojila dvije godine. Osim toga, vjerovala sam da majke koje dugo doje djecu, imaju manju mogućnost da obole od raka. Također, nitko u mojoj obitelji nikada nije imao nikakvu vrstu raka. Jednostavno sam mislila da moja dijagnoza nikako ne može biti rak, ali bio je - ispričala je u intervjuu za američki časopis People. Napravila je sve potrebne preglede te je utvrđeno da ima karcinom.

- Kad su mi rekli da bolujem od raka, doslovno sam imala osjećaj kao da sam izgubila sluh. Nisam ništa mogla čuti barem jednu minutu. Jednostavno sam potpuno oglušila. Baš kada sam napunila 37 godina i planirala se vratiti na posao, sve se promijenilo – kazala je Dean. Ubrzo je imala i zakazanu operaciju, a odlučila se za potpunu mastektomiju kako bi liječila rak u fazi 2B na lijevoj dojci. Nakon toga, pjevačica je ubrzo saznala i da je u drugom stanju pa je morala birati između svoga zdravlja i zdravlja svog djeteta.

- Tada sam definitivno odlučila napraviti jedinstvenu mastektomiju. Sjećam se da su me moji roditelji posjetili u nedjelju, i tog dana sam morala pobaciti dijete. Nisam samo izgubila dio tijela, već i djelić srca, ali nisam imala vremena tugovati. Jednostavno sam morala izbaciti rak iz svog tijela – prisjetila se te je na kraju saznala da je njezin rak zapravo u stadiju 1A. Godinu dana nakon primila jednu od niza kemoterapija, no njezino je tijelo počelo odbijati ekspander koji su liječnici ugradili u njezinu lijevu dojku. Također se našla u teškom anafilaktičkom šoku.

- Onesvijestila sam se i odjednom počela dobivati napadaje, a liječnici me nisu mogli probuditi niti mi pronaći puls. Probudila sam se na hitnoj i jedino sam se mogla sjetiti imena svoje kćerkice. I dok sam padala u nesvijest, rekla sam, ne mogu umrijeti danas, moja kći sutra puni tri godine – ispričala je za američki časopis. Kasnije je otkrila da je uzrok tom napadaju bila njezina alergija na jedan od lijekova koji je dobivala. Na koncu se počela oporavljati od svega, tako da nije imala vremena tugovati zbog druge trudnoće.

Nakon što se izliječila vratila se i svojem poslu. Nedavno je objavljen novi singl 'What if we loved' na kojem je surađivala s kolegama Ryanom Prewettom i Tylerom Flowersom.

- Glazba je lijek. Kada je to vaš poziv i ono što volite, morate vjerovati da Bog to želi sačuvati u vašem životu i da ste upravo zbog toga na Zemlji. Kroz svoju glazbu prenosim drugima svoje iskustvo s rakom – objasnila je Kiley koja danas ide na redovite kontrole.

Dodajmo da Dean osim što je bila back vokal poznatim imenima ima izdano i nekoliko svojih albuma, a posljednji je iz 2015. Imena 'Scream'.

