Bivša supruga slavnog glumca prvi put nakon razvoda: 'Ne znam što da radim, raspadam se'

Manekenka Irina Shayk odlučila je otvoreno progovoriti nakon što se razvela od glumca i redatelja Bradleya Coopera.

Irina ne govori često o privatnom životu, no za britanski Vogue je komentirala što stvarno misli zašto je došlo do ljubavnog kraha. - Mislim da u sve dobre veze donosiš svoje dobro i loše. To je priroda ljudskog bića. Dvoje dobrih ljudi ne čine nužno dobar par- kazala je Irina te nastavila: - Jako sam sretna jer sam doživjela to što smo imali. Živo bez njega je za mene nešto sasvim novo.

Shayk se polako privikava na život bez Coopera. Otkrila je da joj je iz tjedna u tjedan lakše biti roditelj iako radi.

- Teško je balansirati. Sad sam majka bez podrške supruga i moram raditi i zarađivati. Ima dana kad se probudim i ne znam što da radim, raspadam se.

Shayk je isto tako kazala kako ima snažnu osobnost te da misli da je se zbog toga neki muškarci boje.

- Ako nekoga izbacim iz života, ja tu osobu jednostavno više ne želim vidjeti. Mislim da je neke ljude strah te hladnoće i da mnogo ljudi ne zna da je ispod tog oklopa draga i osjetljiva osoba koja plače za vrijeme intervjua. Manekenka nije pričala o glasinama koje su kružile prije njihovog razvoda da se Cooper viđa s pjevačicom Lady Gagom.