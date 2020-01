'Silovao me nekoliko puta kada sam imala 19 godina. Poznavala sam ga'

Pjevačica Lady Gaga odlučila je otvoreno progovoriti o posttraumatskom stresnom poremećaju(PTSP-u) koji je razvila nakon što je bila više puta silovana kada je imala 19 godina.

Gaga je to otkrila u intervjuu s Oprom Winfrey za vrijeme njezine turneje 2020 Vision: Your Life In Focus.

– Bila sam više puta silovana kada sam imala 19 godina – rekla je pjevačica i dodala da je PTSP razvila zbog toga, ali i zato što nije znala preboljeti tu traumu.

Rekla je kako ju je zlostavljala osoba koju je dobro poznavala.

– I onda sam odjednom postala zvijezda. Putovala sam po svijetu, konstantno išla od hotelske sobe do garaže i limuzine pa na pozornicu i nikada nisam razgovarala o tome što mi se dogodilo. Potpuno sam to potisnula. Živjela sam s tim dok nisam počela osjećati bol po cijelom tijelu koji je oponašao ono što sam osjećala kad sam bila silovana – kazala je Gaga.

Ovo nije prvi put da je pjevačica javno govorila o svojem traumatičnom iskustvu. Naime, 2019. se ispričala što je snimila pjesmu i video ''Do What U Want (With My Body)'' s R'n'B pjevačem R Kellyjem koji je optužen za zlostavljanje maloljetnica. Kazala je da je pjesmu snimila kada se nije osjećala dobro i ispričala se zbog suradnje s Kellyjem jer je i sama bila silovana.

U intervjuu je govorila i o svojoj borbi s fibromialgijom, kroničnom boli u mišićima, ali i o odnosu s pjevačem Bradleyem Cooperom s kojim je glumila u filmu ''Zvijezda je rođena'', nakon čega se šuškalo da su u vezi.

– Mislim da smo jako dobro sve prevarili – rekla je i dodala: – Sve smo izmislili.

