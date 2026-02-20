Naši Portali
OBRADA PJESME 'BELLA CIAO'

VIDEO Evo kako zvuči nova pjesma Katarine Peović, ima antifašističke motive

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
20.02.2026.
u 12:49

Katarina Peović i bend Fronta objavili su obradu pjesme "Bella ciao", a koja je originalni hrvatski pripjev ove talijanske antifašističke himne iz Drugog svjetskog rata.

Grupa Fronta objavila je novi singl, obradu poznate pjesme "Bella ciao". Nakon singlova "Moša Pijade" i "Ljubav i revolucija", nova pjesma donosi "suvremenu, snažnu interpretaciju ovog antifašističkog motiva, smještenu u današnji društveni i glazbeni kontekst". Glazbu i aranžman potpisuje Alan Bjelinski, dok je tekst napisala Sandra Sagena. Bjelinski je također zadužen za produkciju i snimanje, a svi instrumenti snimljeni su u njegovom studiju, dok je vokal Katarine Peović snimljen u njezinom kućnom studiju. Pjesma je originalni hrvatski prepjev talijanske antifašističke himne iz Drugog svjetskog rata, ali se istovremeno bavi i aktualnim društvenim pitanjima. Kako ističe Katarina Peović, pjesma je nastala u suradnji sa Sagenom i Bjelinskim kao podsjetnik na opasnosti suvremenog doba, koje je obilježeno porastom nasilja, diskriminacije, netolerancije i novih oblika isključivanja.

Dodatno zanimanje za pjesmu izazvala je snimka njezine božićne izvedbe uz gitaru, koja je na društvenim mrežama skupila više od sto tisuća pregleda. Snažna reakcija publike potvrđuje aktualnost pjesme i potaknula je odluku o objavi studijske verzije. Singl je objavljen 20. veljače, na Svjetski dan socijalne pravde. Ovaj datum odabran je i uoči odluke Europske komisije o zaštiti prava na pobačaj u Europi, koja se očekuje 25. veljače u okviru inicijative "My Voice, My Choice", kao i prosvjeda u Sarajevu zbog tragične nesreće u kojoj su stradali mladi ljudi. Svjetski dan socijalne pravde ustanovljen je od strane Ujedinjenih naroda kako bi se podigla svijest o borbi protiv siromaštva, socijalne isključenosti i diskriminacije, te promovirala jednakost i dostojanstvo za sve, čime pjesma dodatno naglašava svoju snažnu poruku.

Rodila se kao Đuro iz Like, promijenila je spol i postala prostitutka i pjevačica
Otvorenje FALIŠ-a, Festivala alternative i ljevice Šibenika
1/15

pjesma bella ciao Grupa Fronta Fronta Katarina Peović showbiz

JO
Josip12345
20.02.2026.

Majke ti mile, ovi samozvani antififići su fakat jadni. Strašno.

Avatar BravarBroz
BravarBroz
20.02.2026.

Bravo hrabra ženo!

