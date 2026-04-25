Album 'Eksterminator '81' Tonija Starešinića već sad predstavlja ozbiljnog konkurenta za koncertno izdanje godine

Toni Starešinić ima novi album "Eksterminator '81", snimljen s kolegama Jankom Novoselićem i Andrejem Jakušom. Podatak da se radi o koncertnom albumu, odsviranom "iz cuga", tj. odjednom, a da u 70 minuta glazbe nudi sjajnu svirku, koncept i improvizacije, samo je jedan dio priče ovog zanimljivog projekta koji u priču uvodi puno složenije teme. Prije svega one o položaju svirke uživo, korištenju tehnologije koja postaje dominantna i u glazbi i u životu, a pogotovo o strategiji međusobnog odnosa glazbenika danas, a potom i s njihovom publikom i medijima. Puno toga može se iščitati iz ovog projekta, koji formalno i nije "projekt", već zapravo obrnuo; primjer kako se invencija kreativnih ljudi i majstora instrumenata, ali i sa znanjem o povijesti glazbe, može ad hoc pretvoriti u jedinstveno koncertno iskustvo, te usput proširiti tematsku i tehnološku priču koja nas danas okružuje. Album "Eksterminator '81" (Dancing Bear) nastao je iz gotovo slučajno snimljenog, ali vrlo inspirativnog nastupa, uključujući i improvizaciju s biljkama čiji su bio-signali pretvoreni u zvuk u stvarnom vremenu koncerta. Odmah treba spomenuti da su prve promocije albuma održane 10. travnja u Rijeci u sklopu programa Jazz petkom na Zametu, 11. travnja u Puli u Klubu Kotač u okviru Jazzbine, a 5. svibnja bit će u Zagrebu u Klubu kazališta Komedija Kontesa, te 23. svibnja u Splitu u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića (Hrvatski dom Split).

No, važan je dio priče način na koji je album nastao, jer upravo taj podatak objašnjava kako se ponajbolji domaći glazbenici mogu skoro "iz čista mira" naći na pozornici i zamalo slučajno snimiti materijale koji nakon preslušavanja i objavljivanja potkrepljuju dosadašnje panegirike kritičara kad govorimo o Toniju Starešiniću, Janku Novoseliću i Andreju Jakušu. Album je snimka jednog nastupa održanog uz minimalnu pripremu i bez unaprijed snimljenih podloga, što znači da govorimo o potpunom live proizvodu trenutka, mada ono što čujete u spomenutih 70 minuta nosi sa sobom iskustvo uključenih koji su godinama na sceni. Naravno, upravo su njihova "stručna sprema", duga priprema u dosadašnjem radu razlog da mogu ostvariti ovakve domete "bez pripreme".

Starešinić je za ovu priliku okupio trio s glazbenicima koji dobro poznaju njegov repertoar. Koncert je održan u Zagrebu 24. svibnja 2025. u CirkoBalkana šatoru u dvorištu Pogona Jedinstvo, pored Močvare, u sklopu festivala "Glazba za ekološki osviještene uši". Starešinić je od voditeljice HGM-a Dubravke Dujmović-Kušan dobio poziv za nastup na festivalu. "Činilo mi se zgodna prilika da pozovem Janka Novoselića jer nismo sad već neki duži period zajedno zasvirali, a s Andrejem sam baš nedavno isto u organizaciji HGM-a održao glazbenu radionicu. Za repertoar sam izabrao sklade koje su najvećim dijelom bliske Andreju i Janku jer su obojica jednom bili i dio Chuia pa je Janko već prije svirao i 'Punch' i 'Ridding rocket', Andrej također 'Punch', a Janko je studijski snimio i Mangroove skladbe 'Where It Goes?' i 'Next stop Mars', a Andrej 'Where it goes?'. Andrej je također već svirao 'Escape Route' i 'Sanctuary' prilikom nastupa kojeg sam održao u Splitu u sklopu programa Novi šum održanog u Beton kinu, tako da su obojica bila na poznatom terenu pa je jedna proba bila dovoljna za nastup." No, ovakav nastup osim jedne probe traži i prethodno cjeloživotno obrazovanje, jer intuicija, imaginacija i telepatska povezanost svirača na pozornici u pet dugometražnih tema na "Eksterminator '81" pokazuje vrlo slojevit razvoj događaja i harmonijski i ritmički, sa Starešinićem na Hammond orguljama, sintisajzerima i elektronici, Jakušem na trubi uz vokalne i gitarske procesore, te Novoselićem za bubnjevima. Skoro da se prog-rock, space-rock, jazz-rock ili fusion materijalizirao kroz ruke muzičara koji kroz skladbe Starešinića i zajednički potpisanu (novu) uvodnu "Glazba za ekološki osviještene uši" i "Return of the Riding Rocket".

Unatoč minimalnoj pripremi koncert se pokazao fokusiranim i glazbeno koherentnim, a dodatnu dimenziju dobio je uključivanjem biljaka čiji su bio-signali pretvoreni u zvuk u stvarnom vremenu. Biljke su uključene putem sustava Music of the Plants: "Na tonskoj probi pitali su nas bi li htjeli zasvirati s biljkama koje sviraju spojene preko senzora koji njihove signale pretvaraju u midi signal kojem se onda može dati zvuk koji ljudsko uho može razumjeti. Naravno da smo prihvatili, definirali smo zvuk i tonalitet biljaka i otvorili koncert sa potpunom improvizacijom. Upravo je improvizacija s biljkama u temi 'Glazba za ekološki osviještene uši' otvorila koncert i odredila njegovu dinamiku", govori Starešinić. Ističe da mu je ton majstor Filip Pacak napomenuo da može snimiti koncert ako želi, i upravo je to razlog da "Eksterminator '81" od ovog mjeseca, godinu dana nakon održanog nastupa, postoji na CD-formatu i streaming platformama. "Iskreno, nije mi baš ugodno nastupati znajući da je crvena lampica upaljena", nastavlja Starešinić, "ali pristao sam, mislio sam bar ću dobiti nekakav info nastupa za osobnu upotrebu. Pravo iznenađenje je nastalo kad sam snimljene kanale pustio u Cubaseu i shvatio da je koncert snimljen savršeno, s minimalnim curenjem zvuka trube u mikrofon bubnjeva i obrnuto. A i svirka je bila vrlo inspirativna. Slušajući snimke shvatio sam koliko mi fale ovakvi nastupi u triju, naime prva tri albuma grupe Chui sam snimio baš u ovakvoj postavi i naravno Janko i Andrej su u jednom dijelu, mada svatko od njih u različitom periodu, bili dio tog zvuka".

Dobra energija bila je postavljena već na početku uz malu pomoć prijatelja i biljaka i koncert je proletio u trenu, a čitav materijal se razvijao kroz neposrednu interakciju i improvizaciju, bez korištenja unaprijed snimljenih podloga. Koncertni album je Starešinićeva posveta jednom drugom koncertnom albumu: grupa TrianguliZona koju su uz gitarista Ivana Kapeca, činili upravo Janko i Andrej, 2008. godine objavila je live album "Flossy" koji je bio velika inspiracija u pokretanju grupe Chui, pa Starešinić istuče da je "Eksterminator '81" na neki način "njegov 'Flossy'". "Nekad najbolje stvari nastanu potpuno slučajno, a ovaj koncert je upravo takav primjer. Snimka koju sam prvotno doživio kao dokument ispala je iznenađujuće precizna i inspirativna, do te mjere da sam odlučio objaviti je kao album", naglašavajući pritom kako tehnologiju koristi isključivo kao instrument: "Sve se događa u stvarnom vremenu, bez matrica i unaprijed snimljenih slojeva, samo kroz svirku i interakciju."

Naziv "Eksterminator '81" potječe iz stripa "Eksterminator 17" jednog od najvećih strip umjetnika Enki Bilala koji je originalno objavljen u strip magazinu Metal Hurlant 1979. godine. U toj priči jedan od najvećih znanstvenih umova, nazvan Učiteljem, pred svoju smrt prebaci svoj um u mehaničko tijelo androida Eksterminator 17 koji je sam izumio. Eksterminator 17 je bio prvi uspješni android, otac svih serija androida koji su uslijedili kasnije i njihova primjena je bila u vojnoj industriji u kojoj su zamijenili čovjeka. Eksterminator je postao oruđe uništenja. Unijevši svoj um u mehaničko tijelo Učitelj postaje nezaustavljiva sila pozitivne promjene te osim što mijenja svijet oko sebe, oslobađa androide i vodi ih doslovno na put do zvijezda kako se zove i posljednji studijski album grupe Chui. Tu je Starešinić - inače velik poklonik i poznavatelj stripa, pa su i glazba njegovih postava Chui i Mangroove i omotnice albuma često inspirirane stripovskom estetikom - povukao usporedbu s današnjim svijetom u kojem tehnologija potpuno preuzima kontrolu nad čovjekom. "Konformizam uparen s ideologijom maksimalne profitabilnosti hrani algoritme bezvrijednim mediokritetskim sadržajem koji se starijoj generaciji, koja je vidjela i druga zdravija vremena, nameće kao nužnost opstanka dok je za mlađe generacije to normalan svijet i ne postoji svijest o drugačijem", veli Starešinić i nastavlja da se "koncertni nastupi sve više banaliziraju, a očekivanja od nadolazećih generacija u pogledu vještine izvođenja glazbe su svedena na pristojni minimum. Ovim koncertom htio sam pokazati suprotan primjer, kako se nova tehnologija može koristiti kao instrument s kojim se itekako može svirati u živo u spontanoj improviziranoj glazbi, bilo da tehnologijom pretvaramo biljne impulse u zvukove poznate ljudskom uhu, bilo da akustične zvukove pretvaramo u elektronske ili npr. da koristim tehnologiju da se umnogostručim pa zvučim kao mali orkestar, ali opet u interakciji s ostalim instrumentima u konstantnoj promjeni bez korištenja ikakvih unaprijed snimljenih sampleova - tehnologija je samo pomoć, a mi smo ti koji sviraju i stvaraju".

To što su stvorili jedan je od posebnih albuma koji već sad predstavlja ozbiljnog konkurenta za koncertno izdanje godine. No, i nedavno su Chui s live izdanjem iz Petog kupea bili u konkurenciji za nagradu Porin u kategoriji koncertnog albuma, kao i odlični J.R. August s istog mjesta, ali je očekivano "pobijedio" maniristički zapis Prljavog kazališta iz Arene Zagreb. A nagrade, pogotovo struke, prije svih zaslužuj ovakvi inventivni kreativni pothvati koji pomiču granice uobičajenog i predvidljivog.