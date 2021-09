Bivša domaća dance zvijezda i operni pjevač Papageno pokazao kako se snalazi u kuhinji

MasterChef pregaču preuzeo je u četvrtoj emisiji i ekonomist i operni pjevač Neven Paleček Papageno (53) iz Zagreba. Široj javnosti poznat je po dance hitovima iz 90-ih koje je pjevaos s Nikitom poput "Papageno" i "KapuČino u Kninu".

Neven je osoba mnogih interesa, pa tako osim ekonomije i pjevanja, voli i kuhanje, ali i upravljati jedrenjakom. Za žiri je pripremio gregadu od kovača. Pred Stjepana Vukadina, Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića došao je odjeven poput seviljskog brijača, a njegovu neobičnu odjevnu kombinaciju primijetio je i žiri pred kojim je osim kulinarskog, pokazao i svoj glazbeni talent te je podsjetio na hit iz ’90-ih u kojem je pokazao svu raskoš svoga glasa.

''Dok sam bio pred žirijem stajao sam s tremom kao pred najteži ispit na fakultetu'', rekao je Neven. Nakon što su kušali jelo, žiri je dao različite odgovore. ''Ne sviđa mi se taj file za koji si se odlučio. Ne sviđa mi se ta slatkoća. Sve je slatko. Moj odgovor je ne'', rekao je Melkior. ''Ja sam iz Dalmacije i to se ondje tako ne radi. Ne mogu zamisliti da radite gregadu bez kostiju. Prevladao je batat, ljutika, slatkoća. Nije mi jasno zašto niste našli drugu ribu. Jelo nije bilo savršeno, ali cijenim naum i namjeru. Od mene imate da'', rekao je Stjepan te dodao da ribi u ovakvom jelu treba dati više na važnosti. Damir se dvoumio, pa je rekao Nevenu: ''Lomim se oko odluke. Sami morate odučiti želite li ovu pregaču. Pred vama je veliki izazov, U godinama smo u kojima ne možemo kalkulirati kao mlađi. Ako želite dođite po nju'', rekao mu je Damir. Neven je pregaču prihvatio i komentirao: ''U sljedećem krugu neću im dopustiti ni jednu primjedbu. Sve ću staviti pod kontrolu.''

Sa samo 18 godina, u MasterChef se prijavila Maja Mandić iz Ivanić-Grada, koja je također svoje prve kulinarske korake napravila uz baku. Prošla godina u mnogome je pridonijela da razvije svoje kulinarske sposobnosti jer kaže, za vrijeme lockdowna i online nastave, nije željela čekati mamu da se vrati s posla i napravi joj ručak, nego je kuhanje uzela u svoje ruke. Za žiri je pripremila hokaido juhu i potpuno ih oduševila. ''Ti u sebi imaš sve karakteristike mlade osobe koju želim u svojoj kuhinji. Imaš jedno veliko da, ne samo za jelo nego i za karakter i odlučnost. Uopće nema sumnje u ovo moje da'', rekao joj je Damir.

Ivona Bratanić (28) završila je tekstilno-tehnološki dizajn, ali radi kao ugostiteljica, a u slobodno vrijeme voli kuhati, najviše domaću tjesteninu. Za žiri je pripremila tjesteninu s gljivama, ali bravura koju je htjela izvesti s jajetom nije ispala baš onako kao se nadala. ''Najveća greška je u ovome ta da fali soli. Mislim da je bila dobra ideja s jajetom, ali nije uspjela. Od mene imaš da'', rekao joj je Stjepan. ''Ima dosta grešaka. Sol je najveći problem. Okus je vodenast, tako da je moj odgovor ne'', kazao je Melkior. ''Ovo je jelo na granici. Više bih volio vidjeti ono što nam želiš pokazati. Želim da ovo vidiš kao dobivenu priliku, ali i kao priliku koju si nekome uskratila. Molim te opravdaj naše povjerenje. Od mene imaš da'', rekao je Damir.

U kulinarske avanture Tomislav Domitrović (26) upustio se kad je imao deset godina. ''Kuhanje je krenulo od bake koja je imala Alzheimerovu bolest. Kad sam prije škole ostao doma, baki bih radio doručak ili ručak ako bih imao školu kasnije. Krenulo je tako, a brzo je iz brige i nužde preraslo u ljubav prema kuhinji'', ispričao je Tomislav. Priznao je da ima veliku socijalnu anksioznost koju pripisuje ocu koji je imao problem s alkoholom. Žiri je osvojio filetima svježe orade s ljuskama od krumpira na pireu od cvjetače. ''Što se tiče ove izvedbe, imamo jedan problem. To je što nisi dovoljno samouvjeren. Tvoje ponašanje ne prati tvoje jelo. S moje strane ne za skromnost, ali da za jelo'', komentirao je Stjepan. ''Cijeli je život još pred tobom i nemoj ga se bojati živjeti. Mlad si. Imao sam sličnu priču kao tvoju, a danas sjedim pred tobom kao žiri MasterChefa. Ovo što si danas napravio nije jelo kojega se moraš bojati. Od mene imaš da, ali ne radi priče, ne radi iskustva, nego radi toga što si zbilja s ovim jelo zaslužio ''da'''', rekao je Damir te poručio Tomislavu da vjeruje više u sebe jer je to zaslužio svojim radom.

Zagrepčanin Luka Mihelčić (24) prvostupnik je aeronautike koji uživa u kuhanju. ''Toliko sam grešaka napravio koje mi se doma nikada ne dese. Zadao sam si previše posla, i previše sam bio samopouzdan'', rekao je Luka nakon što je za žiri pripremio svoje tacose, naglasivši kako nije zadovoljan s tim kako je servirao jelo. ''Imaš mota. Dobro se krećeš po kuhinji. Smatram da imaš potencijala. Od mene imaš da'', rekao je Melkior. ''Samokontrola je ono što bi ti moglo biti presudno dalje. Karakter je u kuhinji ono što te ili stvara ili lomi. Želim ti pružiti priliku da vidim imaš li taj karakter. Od mene imaš da'', komentirao je Damir. ''Svjestan si grešaka koje si napravio. Tvoji tacosi si ukusni. Moj odgovor je isto da'', rekao je Stjepan.

Sasvim drugačijim jelom žiri je oduševio kandidat Filip Pleteš (29) iz Kostrene. Za žiri je pripremio kvarnerski rižoto čime je htio pokazati autohtonost. ''Počeo sam kuhati s 13, 14 godina, jer su mi sendviči dosadili u životu'', rekao je Filip dodavši kako je radio na kruzerima, gdje je naučio mnogo toga. Završio je školu i za barmena i za sommeliera te se u budućnosti vidi kao ugostitelj. ''MasterChef mi je izazov u karijeri. Htio sam se okušati u nečem novom. Ušao sam u kuhanje jer su ljudi oko mene sretni s onim što skuham i to me ispunjava'', rekao je Filip. Koliko je dobar bio njegov rižoto koji je skuhao žiriju, vidi se i po tome da je Melkior tanjur ponio sa sobom na mjesto žirija i pojeo rižoto do kraja. ''Kratko i jasno da'', kazao je Stjepan. ''Filipe, dođi po jednu pregaču'', riječi su kojima mu je zeleno svjetlo za prolaz dalje uputio Damir. ''Ovo je jelo posvećeno mom ocu jer se vodi rasprava o tome tko je od nas dvoje bolji kuhar. Ali posvećen je i mojoj majci'', rekao je Filip.

Foto: Nova TV

Tomislav Marković (36) iz Zagreba bavi se turizmom, ali kod kuće jako voli kuhati za obitelj. ''U kuhinji sam uredan, ali ne zbog sebe nego zbog žene koja me cijelo vrijeme upozorava. U braku sam pet godina. Supruzi kuham i u kuhinji vodim glavnu riječ'', kazao je Tomislav. Kuhati ga je naučila baka, a pred žiri je donio lungić s pire krumpirom. ''Ako su ti vlakna dugačka onda je žilavije. Vlakna kod mesa trebaju biti kraća'', zamjerka je koju je žiri uputio Tomislavu. Unatoč tome, dali su mu prolaz i zaključili: ''Napravit ćemo mi kuhara od njega. Dobar je kandidat''.

Matematičarki Zvijezdani Posavec (31), koja u slobodno vrijeme svira bubnjeve u bendu, motivacija za MasterChef je želja da pokaže svoje kulinarske sposobnosti te da nešto i nauči, ali i da vidi je li stvarno istina kad joj ljudi kažu da im se sviđa ono što skuha. Velika podrška u svemu su joj tata i suprug. Zvijezdana je dio svog djetinjstva provela u SOS dječjem selu Lekenik u koje je bila smještena s 11 godina kada su okolnosti u kojima se našla obitelj, njezinim roditeljima onemogućile da se brinu za nju. ''Nije da se nisu htjeli brinuti o meni, nego nisu mogli'', objasnila je Zvijezdana.

Pred žiri je iznijela svoje bruschette na tri načina - mesnu varijantu, riblju i vegansku. Za to se jelo odlučila budući da je njezina obitelj jako raznolika i kada kuha mora se prilagoditi svima. ''Ovdje ima jako puno zanimljivih okusa i kombinacija. To što su sva tri totalno različita mi se jako sviđa'', rekao je Melkior. ''Jako dobro. Iznenadila si me u svakom pogledu i nemam primjedbe. I da je tražim ne mogu je naći'', osvrnuo se Damir. ''Pregača je ne samo u mojim rukama nego i na meni'', uzbuđena i sretna rekla je Zvijezdana kad je dobila MasterChef pregaču.

