Rolling Stonesi posvetili koncert svom preminulom bubnjaru: 'Nedostaje nam'

Poznati rock band The Rolling Stones održali su svoj prvi koncert nakon smrti bubnjara Charlieja Wattsa, piše BBC. Nastupom u Massachusettsu započeli su turneju 'No filter tour', a u publici je bilo 300 ljudi. Tijekom nastupa, pjevač Mick Jagger prisjetio se Wattsa te istaknuo da ovaj nastup posvećuju njemu. "Ovo je naš prvi koncert na turneji 2021. godine. Ovo je proba, naš debi. Moram reći da je ovo za nas pomalo dirljiva noć jer je ovo prva turneja koju ćemo odraditi u posljednjih 59 godina bez našeg voljenog Charlieja Wattsa. Svima nam toliko nedostaje. Nedostaje nam kao dio benda, kao prijatelj na pozornici i izvan nje", rekao je Jagger. "Imamo toliko uspomena vezanih za Charlieja i siguran sam da ih i vi imate. Nadam se da ćete ga se sjećati kao i mi. Željeli bismo ovaj koncert posvetiti Charlieju", nastavio je. Gitarist Ronnie Wood naglasio je kako se cijeli bend moli i svira za Charlieja.

Podsjetimo, Watts je preminuo u 81. godini nekoliko mjeseci nakon hitne operacije srca. Zahvat je navodno prošao u redu, a on se trebao pridružiti bendu na turneji nakon što se oporavi. To se nije dogodilo, jer je on nekoliko mjeseci kasnije preminuo.

