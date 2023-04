Biste li je prepoznali? Slavna glumica se od javnosti skrivala više od jednog desetljeća

Bivša američka glumica Bridget Fonda (59) bila je na vrhuncu slave kada se 2002. odlučila povući iz Hollywooda. Glumica koja se proslavila ulogama u filmovima kao što su 'Jackie Brown' i 'Single White Female' rijetko se od tada pojavljivala na crvenom tepihu, a mnogi su je u javnosti posljednji put vidjeli 2009. godine, kada je bila podrška suprugu glazbeniku Dannyju Elfmanu.

Odrekla se glume kako bi odgajala sina Olivera koji danas ima 18 godina, jer je njen suprug zbog zaposlenosti rijetko bio kod kuće.

Ipak, sada su je fotografi uhvatili pri dolasku u Los Angeles. Paparazzi su je zasuli pitanjima dok se borila s odlaskom s međunarodnog aerodroma.

Na pitanje o povratku u Hollywood, Bridget je odgovorila 'Ne'. Negativno je odgovorila i na pitanje postoji li ikakva šansa da se vrati zbog nekog posebnog redatelja. Rekla je kako joj je draže biti obična osoba koja nije slavna.

Bridget naime, više nije opterećena izgledom. Ne smetaju joj kilogrami koje je nakupila, a odlučila je i da neće više gubiti vrijeme kod frizera te je prestala bojiti kosu u plavo, što je godinama bio njen zaštitni znak.

Foto: Youtube screenshot

Fonda se inače, za Elfmana udala 2003. godine, te danas živi sa sinom u Encinu, gdje su ona i suprug kupili dvije kuće - jednu pored druge.

Fonda je dio duge loze poznatih glumaca. Njen djed je Henry Fonda, dok joj je otac Peter Fonda. a njena teta je legendarna Jane Fonda. Glumiti je počela kada je imala samo četiri godine, te se pojavila u filmu 'Easy Rider'.

Foto: Youtube screenshot

Glumačku karijeru odlučila je prekinuti nakn što je doživjela tešku prometnu nesreću u kojoj je slomila dva prsna kralješka. Sletjela je s nasipa dok je padala jaka kiša.

