Biste li je prepoznali? Diva glazbene scene danas slavi 74. rođendan

Legendarna domaća pjevačica Josipa Lisac danas slavi svoj 74 rođendan! Zagrepčanka je rođena upravo na Dan zaljubljenih, 14. veljače 1950. godine, a o svemu se oglasila i na društvenoj mreži Facebook i Instagram. „Sretan nam rođendan draga! Ovako sam se s 14 godina i u OpArt cipelicama žurila da te sustignem. Modna revolucija Mary Quant 60-ih“, napisala je Josipa Lisac uz fotografiju sebe iz mladosti.

U komentarima ispod fotografije nizale su se samo lijepe želje. „Neka vam srce uvijek ostane mlado i puno radosti“, „Sretan i raspjevan rođendan želim“, „Sretan rođendan vodenjaku mom“, „Sretan rođendan draga Josipa, uveseljavaj nas još puno, puno godina“, samo su neki od više od stotinu komentara, a objava je prikupila gotovo tisuću oznaka „sviđa mi se“.

Još od malih nogu započela je svoju glazbenu karijeru, snimila stotine pjesama, i definitivno se upisala u „knjigu“ velikana domaće glazbene scene. Prije nekoliko godina Josipa je ispričala i opisala koliko ima uzbuđenje prije svakog koncerta. - Svaki koncert nosi neke nove trenutke. Još sam u ozračju kao da prije ništa nije bilo, kao da mi je to prvi put da ću održati koncert. To je određeno uzbuđenje koje je apsolutno potrebno, a koje donosi spoznaju da sve što si dobio na dar nisi napravio zdravo za gotovo i iziskuje buduća ulaganja i upornost i rad. Posjedujem čak i dozu pozitivna straha koja me tjera da sve dobro napravim. Zapravo uvijek želim da to bude na razini jer se ispod toga ne smije. To je sve zasluga rada i dugogodišnje ljubavi između svih nas koji smo se našli i progovaramo zajedničkim jezikom. To je vjera u dobro, vjera u ono što radiš, to je ljubav – kazala je za domaće medije Josipa Lisac, koja je domaćoj javnosti poznata ne samo svojim posebnim glasom, već i odličnim smislom za humor.

Uz Josipino ime uvijek se veže i ono Karla Metikoša. Njih su dvoje ispričali jednu od najljepših ljubavni priča, a Karlo je bio njezin poslovni suradnik, ali i ljubav njezina života. U intervjuu za 24sata jednom je prilikom rekla: - S Karlom mi je svaki dan bio kao Božić. Od njega sam dobila sve što sam ikad željela od jednog muškarca i ja s tom ljubavi živim sve ove godine! – kazala je iskreno Lisac koja uvijek ističe ljubav prema preminulom glazbeniku Karlu Metikošu.

Josipa je za Gloriju rekla jednu od rečenica kojih se prisjetimo često, a osobito na današnji dan, Valentinovo i njezin rođendan: - Ljubav se definitivno živi. Ja sam srećom svoju ljubav živjela i još uvijek je živim. Sad će meni netko reći: "Kako? Ali smrt vas je razdvojila. Uzela ti ga je,", a ja ću reći: "Pa i nije. Jer, koliko mi je toga ostavio“ – kazala je tada. Uz Ivicu Krajača, Karlo je bio autor svih pjesama na Josipinom prvom albumu "Dnevnik jedne ljubavi", koji je publika s oduševljenjem prihvatila, a to je bio samo početak dugogodišnje suradnje, iza koje se krio skladan, zaljubljen par čija je veza bila puna poštovanja i razumijevanja.

Predivna ljubavna priča nije stala ni nakon više od dvadeset godina, kad je 1991. godine Karlo tragično preminuo. Zauvijek je ostao jedini muškarac u životu i srcu neponovljive glazbene dive, koja njemu u spomen svake godine održava koncert na kojem se pjevaju najljepše ljubavne pjesme. "Kao kucaj srca mog, ma kakav bio, on je moj, sa bezbroj svojih sitnih mana, kad svoju sreću nađeš, onda znaj, pletu se svi u život tvoj, ma što da rekli sad, on će ostat moj" - iz pjesme "Sreća", Josipe Lisac

Osim što je ova umjetnica poznata po svojem osebujnom glasu i talentu za glazbu, poznata je i kao prava zaljubljenica u modu pa je tako godinama unazad, još od svojih glazbenih početaka uvijek privlačila pozornost modnim kombinacijama.

