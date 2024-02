Supruga Davora Gopca je balerina, skinula se u haltere u njegovu spotu: Zajedno su više od 30 godina

Danas, na dan zaljubljenih odnosno Valentinovo, prisjetili smo se ljubavne priče popularnog domaćeg rokera, frontmena grupe „Psihomodo pop“ Davora Gopca koji rijetko govori o svojem privatnom životu, ali ipak je poznato da već više od trideset godina ljubi suprugu Deanu. Iako je roker, već godinama živi mirnim i povučenim životom s obitelji u naselju pokraj metropole – u Zaprešiću.

Njegova supruga Deana Gobac također je na sceni cijeli život, baš kao i on, točnije kao vrhunska balerina koja je svojedobno plesala u zagrebačkom HNK. Poznato je i da je ovom šaljivdžiji, koji ima izvrstan smisao za humor, supruga Deana najveća podrška, a to je pokazala kada je odigrala ulogu u njegovu spotu za pjesmu „Trotl Boy“. Spot za pjesmu snimali su davne 1991. godine, a lijepa Deana u njemu je glumila atraktivnu liječnicu koja se skinula čak i u haltere.

U Zagreb nije došla zbog svog voljenog supruga, već zbog karijere koju je uspješno izgradila, a u metropolu se preselila 1987. Godine 1993. dobila je status solistice baleta, a surađivala je i s drugim kazalištima, plesnim i baletnim trupama i skupinama diljem svijeta. Tijekom angažmana u zagrebačkom HNK plesala je u gotovo svim naslovima koji su bili na repertoaru. Koreografirala je i balet „Bez prtljage“ koji je u sklopu predstave „Tko je ugasio svjetlo“ čak dvije sezone bio na repertoaru HNK.

Davorova supruga Deana rodom je iz Zadra, a ovaj ljubavni i bračni par upoznao se preko zajedničkih prijatelja. Zaljubili su se na prvi pogled, a vjenčali su se 1994. Nedavno je poznati roker bio član žirija glazbenog showa The Voice Hrvatska i za Gloriju je otkrio čime je suprugu osvojio kada su se upoznali.

– Pameću sigurno, jer sumnjam da je ljepota bila u điru – kazao je šaljivo, a na pitanje čime ga je očarala, romantično je priznao:

– Očarala me svojim postojanjem – rekao je Gobac koji sa svojom suprugom svaki dan slavi ljubav, a ne samo na Valentinovo.

Kad je riječ o njihovu slobodnom vremenu i o tome kako provode godišnji odmor – poznato je da bračni par ljeta voli provoditi u Zadru, rodnom Deaninu gradu gdje uživaju u moru i druženju s ostatkom obitelji.

Inače, par je 1994. godine dobio sina Vilija koji je krenuo baš očevim stopama. Talentirani Vili diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a sa svojim bendom „Donkey Hot“ svira po cijeloj Hrvatskoj. Bili su čak i predgrupa Goranu Bari i Majkama u Areni prošle godine.

– Kažu da sam naslijedio glas od tate, da sam naslijedio oči od mame, kažu da sam od bake dobio nos i, hvala Bogu, na poštara nije ništa – našalio se Vili jednom prilikom za domaće medije.

Podsjetimo, glazbenik je nedavno gostovao u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" i otkrio ponešto o svome sinu Viliju i njegovoj glazbenoj, ali i glumačkoj karijeri.

– Tata i sin smo. Nije ni čudo da si možda malo i sličimo, a imamo i sličan pogleda na glazbu. Ja volim njegov bend i mislim da su sve bolji i bolji. Sad su to već vrlo profesionalno odradili. Bilo je veselo i ljudi su super reagirali. Bilo mi je baš drago da su bili predgrupa mom kolegi – kazao je Gobac, referirajući se na koncert u Areni Zagreb na kojem je bend njegova sina bio predgrupa Goranu Bari.

Otkrio je i je li Viliju dao pokoji savjet uoči njegova velikog koncerta.

– Davno smo se mi savjetovali. Vili dosta dobro svira par instrumenata i već se dugo time bavi. Oni već sve sami rade. Zbilja nema smisla da im ja nešto govorim – priznao je karizmatični roker. Rekao je i smeta li mu kada u intervjuima pitaju za njegova sina.

– Da, stalno me pitaju za Vilija. Ali to mi je drago. Kad se već bavi glazbom. Završio je on i glumu pa će valjda sad nešto malo i glumit – ispričao je, a sin Vili sigurno je ponosan na svoje roditelje od kojih je naslijedio talent za umjetnost.

