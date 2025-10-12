Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Pet arhitektonskih i konceptualnih dragulja Expoa 2025 u Osaki

Autor
Davor Bruketa
12.10.2025.
u 19:00

Na umjetnom otoku Yumeshima u zaljevu Osake čak 158 zemalja i brojni međunarodni partneri okupili su se pod zajedničkom temom "Designing Future Society for Our Lives", istražujući kako arhitektura, znanost, tehnologija i kultura mogu oblikovati održiviju, povezaniju i humaniju budućnost.

Svjetska izložba Expo 2025 u Osaki do 13. listopada postala je epicentar kreativnosti, inovacija i vizija budućnosti iz cijelog svijeta. Na umjetnom otoku Yumeshima u zaljevu Osake čak 158 zemalja i brojni međunarodni partneri okupili su se pod zajedničkom temom "Designing Future Society for Our Lives", istražujući kako arhitektura, znanost, tehnologija i kultura mogu oblikovati održiviju, povezaniju i humaniju budućnost. Među desecima spektakularnih paviljona, izdvojili smo pet arhitektonskih i konceptualnih dragulja koji spajaju dizajn, tradiciju, inovaciju i snažnu priču.

Ključne riječi
showbiz arhitektura Osaka Japan dizajn Davor Bruketa

