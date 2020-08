Bila je seks simbol, a sada ima 49. godina i negira da koristi botoks iako slike dokazuju drugačije

Karijeru je Denise Richards počela kao model, a onda je krajem 90-ih zakoračila u filmski svijet ulogama u filmovima "Svemirski marinci" i "Divlja igra", a prije toga televizijska publika upoznala ju je kroz manje uloge u tv serijama "Bračne vode", "Seinfeld", "Beverly Hills"...Nakon što je dobila ulogu Bondove djevojke u nastavku "Svijet nije dovoljan" dobila je epitet seks bombe i iako su mnogi slavni muškarci pokušavali osvojiti njezino srce ona se 2001. godine zaručila za glumca Charlieja Sheena za kojeg se i udala godinu dana kasnije. Par je u braku dobio dvije kćeri, a 2006. godine su se rastali jer se Denise više nije mogla nositi s razuzdanim načinom života svog supruga. Ova 49-godišnja glumica nedavno je opet završila u centru medijske pažnje zbog veze s kolegicom Bradi Glanville.

Foto: Profimedia

Naime, Denise je navodno prevarila svog sadašnjeg supruga i to s Brandi Glanville s kojom je bila u showu „Real Housewives", prenose strani mediji. Glumica je navodno rekla Brandi kako sa suprugom ima otvoreni brak i upustila se u romansu s njom, a sada kada je u javnost procurila vijest o njihovoj vezi 49-godišnja glumica je napustila show. Na snimanju se rasplakala i rekla je produkciji da će ta informacija uništiti njezin brak te se odlučila povući sa snimanja. Prošle godine je Denis sve iznenadila i svojim izgledom kada se natečenog lica pojavila u Monte Carlu počelo se šuškati kako je to rezultat jedne od estetskih operacija na kojima je bila. Denise u javnosti tvrdi kako ništa na svom licu nije dirala i kako ne koristi botoks iako je u to teško povjerovati, ali priznala je kako je prvi put grudi povećala kao 19-godišnjakinja.

- U prvoj operaciji liječnik mi je stavio veće silikone nego sam željela. Bila sam tinejdžerica i nisam puno ispitivala. Željela sam veće grudi što prije! - ispričala je jednom prilikom i dodala kako je nakon toga još dva puta povećavala grudi. - To je prava, dugoročna investicija – rekla je Denise.