Vitasović kaže kako je sve oko korone urota, a Šajeta poručuje: Cetinski je bacio urok na njega

Koronavirus neizbježna je tema pogotovo zadnjih dana kada je počeo rasti broj oboljelih u Hrvatskoj od ovog virusa. Svoj osvrt na društvenim mrežama na ovu temu dao je i istarski glazbenik Alen Vitasović. Njegovo mišljenje je kako se ovdje radi o uroti s namjerom da se pokori ljude jer smatra da ovaj virus nije tako strašan kako ga se predstavlja.

- Nije ovo kuga. Ovo je neka velika urota da ljude pokore,da budemo robovi. Neka je to i bolest, ali nije toliko strašna. Nitko ne plače,nikoga niš ne boli. Nitko ne zna tko je to umro. Možda je teško onom koji izgubi svoje najbliže, ali Seruuu.!! A rak,srčani,moždani..???..ej...!!! Po meni triba izdržati u maloj brzini ali izdržati. Ovi koji već odustaju sad,nikad se više neće vratiti. Neću!! Toliko godina se mučim da me neće ovo sad natjerati da odustanem. - piše Vitasović na svom Facebooku. Njegos status je primijetio i pjevač Dražen Turina Šajeta i podijelio ga na svom Twitteru i malo se našalio:

Foto: Twitter

- Ča pozna ki kega dobrega egzorcista u Istri? Toni Cetinski mi je hitija uroke na dragega prijatelja, bin platija ku rabi... Naime, Tony Cetinski je od početka panedmije koronavirusa dosta aktivan o ovoj temi i od početka je jasno dao do znanja da se ne želi cijepiti u slučaju da se otkrije cjepivo protiv ovog virusa, a skeptičan je i oko mjera koje se poduzimaju vezano za virus pa je ovaj tjedan objavio fotografiju s jednog koncerta u Velikoj Britaniji gdje je publika na propisanoj udaljenosti bila smještena u prostor ograđen metalnom ogradom i napisao je tada: Novo normalno? Pa ljudi moji da li ste vi normalni koji ovo gutate? Možda sam ja lud.