Bila je seks-simbol 80-tih, a zbog tereta slave pobjegla je u New York: 'Nisam htjela biti poznata, to me odbijalo'

Glazbenica Marina Perazić (63), 80-tih je imala status najvećeg seks- simbola regije. Iako je od vremena kada je nastupala s grupom ''Denis&Denis'' prošlo već gotovo 40 godina, Marina i dalje rado nastupa pa se tako popela na pozornicu Future Scope Festivala u Zagrebu.

Dobro raspoložena Marina zapjevala je neke od najvećih hitova i oduševila publiku. Za nastup je odabrala crnu haljinu s izrezima na ramenima, a i dalje je prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi koja je postala njezin zaštitni znak.

Nakon što je postala jedna od najvećih zvijezda ovih prostora, Perazić se preselila u New York. Kako kaže, slava ju je gušila i nikada nije htjela biti poznata.

-Jako me to odbijalo. Težila sam da Davoru pomognem da bude slavan. Preko noći smo postali zvijezde posve neočekivano. To je bilo pazi što želiš, desit će ti se. Nismo znali koje su to posljedice kad te stalno prepoznaju- ispričala je Marina u razgovoru za In Magazin te se osvrnula na svoj odnos s Davorom Naime, često se govorilo kako nisu u najboljim odnosima, no iako su različitog temperamenta danas su si velika podrška i jedno drugom oslonac.

Inače, Marina je donedavno živjela u Novom Sadu, a onda se vratila u rodnu Rijeku kako bi skrbila o bolesnom ocu. Čak je tri puta sudjelovala u reality showu "Farma", jednom u Hrvatskoj i dva puta u srpskoj verziji. To je radila, kako je tada tvrdila, zbog toga što se htjela izvući iz financijskih problema.

-U jednom sam trenutku zapostavila karijeru jer sam se posvetila djeci i taj mi je novac pomogao riješiti mnoge egzistencijalne stvari. Bila sam izuzetno dobro plaćena, tisuću i pol eura tjedno – kazala je jednom prilikom za medije.

U vezi s Ivanom Feceom Firčijem, bubnjarem benda EKV, dobila je kćeri Miju i Lunu koje je rodila u New Yorku.

