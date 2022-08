Antonija Mišura Sandrić odgovorila na kritike: 'Ako nekome to ide na živce, neka me otprati'

Naša najljepša košarkašica Antonija Mišura Sandrić (34) na Instagramu se osvrnula na kritike koje dobiva od pratitelja. Antonija je stavila tri fotografije na kojima se veselo smije i pozira u majici golih leđa i širokim trapericama.

- Svoj osmijeh nikad neću skidati zbog drugih, radit ću uvijek ono što me veseli bez obzira na to što drugi mislili o tome. Pričaju kako glumim neku influencericu, što se ona naslikava i sebe i djecu. Dragi moji, pored svoga sporta uvijek sam voljela slikanje, modu, uređenje interijera, detalje itd., počela je objavu Antonija.

- Ako nekome to ide na živce, jako jednostavno može si pomoći, samo klikom da me prestane pratiti ili ulaziti u moj profil, sve će riješiti i sam sebi 'pomoći'. Zato mislim da trebate uživati u životu, ne vodite brigu kome je stan uredan, tko bolje izgleda ili ne znam ti ja što, živite život najbolje što znate, jako brzo sve to prođe, a da nismo toga ni svjesni. Volite jedni druge ako je moguće, osjećat ćete se puno zadovoljnije, to je sigurno. Puse i zagrljaji, napisala je Mišura.

Njeni obožavatelji podržali su je u njenim porukama.

''Tako je, bravo'', ''Potpisujem sve'', ''Glavu gore i bravo!', ''Za dobrim konjem se prašina diže…'', pisali su joj pratitelji.

Inače, Antonija dijeli dom sa suprugom Markom. Svoju su dugogodišnju ljubav okrunili brakom u kolovozu 2015. godine. Vjenčanje je održano u Šibeniku, a prije nego što su izmijenili bračne zavjete u vezi su bili deset godina. Početkom veljače 2020. godine na svijet je stiglo njihovo prvo dijete, djevojčica Tara, a početkom ove godine dobili su i sina Noela.

VIDEO: Alen Vitasović javio se nakon pada s bine: 'Bio sam trijezan, koljena su mi popustila zbog bolesti'