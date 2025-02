Bila je najveća pop zvijezda, a emocionalni ožiljci odveli su je u pakao droge i smrt

Whitney Houston, jedna od najboljih pjevačica svih vremena, preminula je na današnji dan prije 13 godina. Whitney Elizabeth Houston rođena je u Newarku, New Jersey, u obitelji duboko ukorijenjenoj u glazbi. Njezina majka, Cissy Houston, bila je cijenjena gospel pjevačica, a rođakinja Dionne Warwick već je bila etablirana zvijezda. Whitney je svoj glazbeni put započela u crkvenom zboru, gdje je njezin izniman talent brzo došao do izražaja. Već kao tinejdžerka, radila je kao model i prateći vokal, prije nego što je potpisala ugovor s Arista Records.

Njezin debitantski album, "Whitney Houston", objavljen 1985., katapultirao ju je u zvijezde. Hitovi poput "Saving All My Love for You" i "Greatest Love of All" osvojili su vrhove top ljestvica i osigurali joj status globalne superzvijezde. Uslijedili su albumi "Whitney" i "I'm Your Baby Tonight", koji su samo potvrdili njezin nevjerojatan uspjeh.

Godine 1992., Whitney se udala za R&B pjevača Bobbyja Browna. Njihov brak, od samog početka obilježen turbulencijama, postao je sinonim za skandale i probleme. Javne svađe, optužbe za nevjeru i sve veći problemi s ovisnošću postali su svakodnevica para. Izvori bliski paru, kao i sam Brown u svojoj autobiografiji "Every Little Step", navode da je upravo taj brak bio okidač za Whitneyinu sve dublju ovisnost. Često su se pojavljivale glasine o obiteljskom nasilju, iako nikada nisu bile službeno potvrđene u potpunosti, dodatno su kaljale sliku bračnog para u javnosti. Brown je također bio optužen da je uveo Whitney u svijet teških droga, iako je on to negirao, tvrdeći da je ona već imala problema s ovisnošću prije njihovog susreta.

Dokumentarni film "Whitney" iz 2018., redatelja Kevina Macdonalda, otkrio je šokantne detalje o Whitneyinom djetinjstvu. Njezin brat Gary Garland-Houston i bivša asistentica Mary Jones, iznijeli su optužbe o seksualnom zlostavljanju koje je Whitney navodno pretrpjela od strane svoje rođakinje, Dee Dee Warwick, sestre Dionne Warwick. Ovo zlostavljanje, uz česte odsutnosti roditelja zbog glazbenih karijera, ostavilo je duboke emocionalne ožiljke i, prema mišljenju mnogih, doprinijelo kasnijim problemima s ovisnošću. Navodno je i sama Whitney imala problema s vlastitim identitetom, boreći se s pritiskom javnosti i očekivanjima da bude savršena.

Iako su se glasine o Whitneyinoj ovisnosti širile godinama, razmjeri problema postali su javni krajem 90-ih.

Njezino ponašanje postajalo je sve nestabilnije, propuštala je nastupe, a njezino fizičko stanje vidno se pogoršavalo. Više puta je pokušavala s rehabilitacijom, ali bez dugoročnog uspjeha. Njezin nekoć kristalno čisti glas počeo je gubiti snagu i prepoznatljivu boju. Whitney Houston pronađena je mrtva 11. veljače 2012. u kadi hotelske sobe u Beverly Hilton Hotelu, uoči dodjele nagrada Grammy. Imala je samo 48 godina. Njezina smrt šokirala je svijet i ostavila neizbrisivu prazninu u glazbenoj industriji.

Izvješće s autopsije otkrilo je da je Whitney koristila kokain, koji je, u kombinaciji s aterosklerotskom bolešću srca, bio glavni uzrok smrti. U njezinom sustavu pronađeni su i tragovi marihuane, Xanaxa (lijeka protiv anksioznosti), Flexerila (mišićnog relaksanta) i Benadryla (antihistaminika). Ova kombinacija lijekova, uz kroničnu upotrebu kokaina, stvorila je smrtonosni koktel koji je ugasio život jedne od najvećih glazbenih ikona.

Whitney je i dandanas jedna od najcjenjenijih i, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najnagrađivanija pjevačica svih vremena, s čak više od 200 milijuna prodanih albuma. Houston je pokorila sve moguće svjetske liste svojim singlovima, a bila je nagrađena i prestižnom glazbenom nagradom Grammy.

Preminula je uoči dodjele Grammyja, a posljednji nastup imala je dan ranije, kada se neplanirano popela na scenu na zabavi uoči Grammyja. Otpjevala je dio pjesme "Yes Jesus Loves Me".

