Droga i brak sa Seagalom su je skoro uništili. Sada im 58 godina i izgleda ovako

Kelly LeBrock bila je filmska ikona 80-ih najviše zahvaljujući filmu 'Žena u crvenom', ali ova hollywoodska ljepotica teško se nosila sa slavom.

Još prije uspjeha s filmom 'Žena u crvenom' Kelly je uživala u slavi i to zahvaljujući uspješnoj manekenskoj karijeri i u to vrijeme upala je u pakao droge i priznala je u jednom intervju kako je u to vrijeme imala svega 45 kilograma. Iz Londona je pobjegla u New York misleći kako će se tamo lakše riješiti problema s drogom, a kada se riješila problema s drogom zaljubila se u glumca Stevena Seagala.

Taj brak bio je turbulentan i nakon devet godina Kelly se odlučila rastati, a razvod ju je uništio priznala je ova danas 58-godišnja glumica.

Mediji su počeli objavljivati sve detalje o njenom braku i razvodu od Stevena i zato je glumica iz kuće izbacila i televizor kako njihova djeca ne bi gledala ni slušala informacije o odnosu s njihovim ocem.

Povukla se i odlučila uzeti predah od Hollywooda. Iz Los Angelesa preselila se na ranč u Santa Barbari i nakon nekoliko godina vratila se glumi, a prihvatila je i hollywoodski trend estetskih operacija.

Nikada nije potvrdila što je sve 'popravila' na licu, ali očito je da se pokušala pomladiti.

