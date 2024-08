Bila je Bondova djevojka i 'Žena vrač', sada ima 73 godine i liniju i kilažu kakvu je imala kao 17-godišnjakinja

MNOGIMA OMILJENE

Tko su danas IT djevojke: Njihov stil svi žele kopirati, imaju milijune pratitelja, a samo na suplemente potroše i do 700 dolara

Živimo u vremenima kada nam sa svih strana govore da se ne smijemo uspoređivati s drugim ljudima koje vidimo na Instagramu jer tamo svi stavljaju samo svoja najbolja izdanja, dok one neke manje lijepe trenutke čuvaju samo za sebe. No, uvijek su postojale žene koje su jednostavno odisale možda i prividnom samouvjerenošću, privlačnom energijom, a to su primijetili i šefovi u modnim časopisima koji su ih stavljali na naslovne stranice, dok su druge žene željele biti baš kao one.