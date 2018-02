Anezi o Bojanu: 'Koliko ga nerviram, toliko ga i privlačim!'

Iako većinu vremena provodi u Lukinom zagrljaju, Anezi je nekolikoslobodnih trenutaka odlučila iskoristiti kako bi s Matijom prokomentirala ostale stanare.

Anezi i Matija osamili su se u spavaćoj sobi i ogovaranje je krenulo, a prvi na redu bio je Bojan.

''Bojan me iznenadio kako reagira. U biti nije! Cijelo vrijeme se nadam da će kod njega isplivati neka pozitiva, međutim ne'', komentirala je Anezi ponašanje svog para Bojana, s kojim je prije četiri tjedna i ušla u BB kuću, '' kod njega prevladavaju te kalkulacije i materijalizam… Ne možeš ti čovjeka promijeniti u mjesec dana!''

I dok je 31-godišnjakinja vodila glavnu riječ, Matija, koji se posljednjih dana posebno zbližio s Bojanom, pažljivo ju je slušao i povremeno se ubacivao svojim pitanjima ili komentarima.

''On je najveći narcis u kući. Njega svi nerviraju'', nije prestajala Anezi pa zaključila, ''Ali on ne može sa mnom! Koliko ga nerviram, toliko ga i privlačim, to njega najviše nervira!''