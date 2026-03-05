Kći Tomislava Ivčića objavila rijetku fotografiju pokojnog oca i dirnula pratitelje: '33 godine bez tebe'

Novinarka i urednica Izabela Vrtar na dirljiv je način obilježila još jednu godišnjicu odlaska svog oca, nezaboravnog Tomislava Ivčića. Na svom Instagram profilu podijelila je rijetku arhivsku fotografiju koja prikazuje pjevača na pozornici, u jeku nastupa. S mikrofonom u ruci, karakterističnim osmijehom i odjeven u upečatljivu kombinaciju bijele košulje, crvene leptir-mašne i sjajnih tirkiznih hlača, Ivčić na fotografiji odiše energijom koja ga je činila jednim od omiljenih glazbenika na ovim prostorima. Uz objavu, Izabela je napisala samo kratku, ali iznimno snažnu poruku: "33 godine bez tebe #tata".

Ova jednostavna, ali duboko emotivna posveta ganula je njezine brojne pratitelje, koji su u komentarima izrazili sućut i podijelili vlastita sjećanja na legendarnog pjevača. Poruke poput "Jedan jedini zauvik Tomislav i moja najdraža pjesma", "Pokoj mu vječni, bila mu laka Hrvatska gruda" i "Naš dragi Tomislav Ivčić... Kalelarga" svjedoče o tome koliko je njegova glazba i dalje prisutna u srcima publike. Komentari su se nizali, a mnogi su istaknuli kako je Ivčić bio "jedan i neponovljivi", čime su pružili podršku njegovoj kćeri na ovaj za nju težak dan.

Iako je Izabela Vrtar izgradila impresivnu karijeru kao istaknuta medijska profesionalka, osnivačica prvog hrvatskog well-being časopisa Sensa te danas vlasnica agencije The Edit i voditeljica segmenta "Pitanje stila" u HRT-ovoj emisiji Kod nas doma, uspomenu na oca čuva s posebnom pažnjom. Svake godine na godišnjicu njegove smrti, ali i u drugim prilikama, svojim objavama osigurava da se glazbena ostavština Tomislava Ivčića ne zaboravi.

Podsjetimo, tragična prometna nesreća koja se na 4.3.1993. dogodila u Zagrebu, prekinula je život Tomislava Ivčića, jednog od najomiljenijih hrvatskih glazbenika. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj, a njegove pjesme i dalje žive.

Po završetku gimnazije u Zagrebu je, Ivčić je već kao glazbena zvijezda, upisao studij ekonomije, smjer vanjska trgovina. Fakultet nije završio jer je uglavnom bio po nastupima, a tih godina vjenčao se sa suprugom Slavicom. U braku je dobio troje djece. Kćeri Izabelu i Kristinu te sina Ivana. U karijeri je napisao više od 200 pjesama i izdao 23 albuma prodana u više od 2 i pol milijuna primjeraka. Njegove pjesme bile su spoj popa i tradicionalnog dalmatinskog izričaja. Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj, Ivčić je skladao i otpjevao pjesmu na engleskom jeziku "Stop the War in Croatia".

Aktivirao se i u politici i 1990. godine postao članom Hrvatske demokratske zajednice, te se 1993. kandidirao za zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru. Na izborima ga je osvojio ali nekoliko tjedana prije stupanja na navedenu dužnost pogiba. Zadnji intervju dao je tjedniku "Globus". Sjajna karijera tragično je prekinuta 4. ožujka 1993. godine. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Zagrebu smrtno su stradale četiri osobe. Među njima i Tomislav Ivčić. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj, a njegove pjesme i dalje žive. Slušaju ih i nove generacije. Najpopularnija je “Večeras je naša fešta”, koja je od objave 1986. postala neslužbena himna cijele Dalmacije te “Kalelarga”, koja je i danas himna Zadrana.