Barbara Kolar pokazala roditelje i zgodnog brata kojeg ne viđamo često, a za to je imala poseban povod

VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 20:45

Televizijska i radijska voditeljica Barbara Kolar na društvenim mrežama ponekad objavljuje neke detalje iz privatnog života. Ovaj put je pokazala svoju obitelj, a poznat je i poseban povod. Naime, njeni roditelji slavili su godišnjicu braka, a na proslavi u restoranu bili su Barbara u njen mlađi brat Igor. 

- Tradicionalna obiteljska okupljanja u rujnu - oproštaj od ljeta u Voloskom i obljetnica roditeljskog prstenovanja. Mlađahne ptičice su zaključile kako su im djeca razmjerno dobro uspjela pa i mi smijemo biti na slikama (a buduci da je profil ipak moj bahato sam dodala jos poneku svoju, nek se nađe - napisala je Kolar uz objavu. 

Prošle godine je Barbara pokazala svoju obitelj kada su svi slavili rođendan njenog tate.  - Tata je napunio 86 uz izjavu kako “danas svaki balavac ima preko 85 godina”. Mama je rekla da fotka s ručka obavezno mora na Instagram (nema ona pojma sto je to, ali zna da ljudi koje i ona poznaje vide objavljene slike). Ja sam pristojna i slušam starije (iako bi mi s ovom “frizurom” bilo bolje da sam se s #lolajecarica sakrila pod stol…). Bratu je sve smiješno - napisala je Barbara uz preslatku fotku. 

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga
Ranije je progovorila o svom odnosu s roditeljima. - Često znam reći kako mi je žao što nisam bila bar mrvicu nepodnošljivija, čisto da i moji roditelji znaju kako je to kad ti dijete ‘skuha frku’. Šteta je što su ostali zakinuti za takav doživljaj - kazala je prije nekoliko godina za 24sata.

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa
Ključne riječi
godišnjica braka brak obitelj Barbara Kolar showbiz

