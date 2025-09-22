Barbara Kolar pokazala roditelje i zgodnog brata kojeg ne viđamo često, a za to je imala poseban povod

Televizijska i radijska voditeljica Barbara Kolar na društvenim mrežama ponekad objavljuje neke detalje iz privatnog života. Ovaj put je pokazala svoju obitelj, a poznat je i poseban povod. Naime, njeni roditelji slavili su godišnjicu braka, a na proslavi u restoranu bili su Barbara u njen mlađi brat Igor.

- Tradicionalna obiteljska okupljanja u rujnu - oproštaj od ljeta u Voloskom i obljetnica roditeljskog prstenovanja. Mlađahne ptičice su zaključile kako su im djeca razmjerno dobro uspjela pa i mi smijemo biti na slikama (a buduci da je profil ipak moj bahato sam dodala jos poneku svoju, nek se nađe - napisala je Kolar uz objavu.

Prošle godine je Barbara pokazala svoju obitelj kada su svi slavili rođendan njenog tate. - Tata je napunio 86 uz izjavu kako “danas svaki balavac ima preko 85 godina”. Mama je rekla da fotka s ručka obavezno mora na Instagram (nema ona pojma sto je to, ali zna da ljudi koje i ona poznaje vide objavljene slike). Ja sam pristojna i slušam starije (iako bi mi s ovom “frizurom” bilo bolje da sam se s #lolajecarica sakrila pod stol…). Bratu je sve smiješno - napisala je Barbara uz preslatku fotku.

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga

Ranije je progovorila o svom odnosu s roditeljima. - Često znam reći kako mi je žao što nisam bila bar mrvicu nepodnošljivija, čisto da i moji roditelji znaju kako je to kad ti dijete ‘skuha frku’. Šteta je što su ostali zakinuti za takav doživljaj - kazala je prije nekoliko godina za 24sata.