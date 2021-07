Bahra otkrila zašto hitno traži novi stani i u kakvoj je financijskoj situaciji: Ne razumijem ljude koji se smiju tuđoj nevolji

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Bahra Zahirović (55), na društvenim je mrežama otkrila kako hitno mora iseliti iz stana u kojem je donedavno živjela te pronaći novi smještaj. U potrazi joj pomaže i Ines Petrić(46) koja je u istom showu već pet puta tražila ljubav.

Bahra je sada progovorila o tome zašto se hitno mora iseliti iz stana u kojem je bila dvije i pol godine, te o svojoj financijskoj situaciji.

- Razlog moje selidbe je to što je gazda morao renovirati krovište, a kuća se navodno i prodaje, i mi moramo izaći van. Tu sam živjela dvije i pol godine, sve je bilo u redu… Sada moramo van u najkraćem roku, do kraja sljedećeg tjedna izaći iz stana“, priča Bahra koju je stanodavac iznenada obavijestio o selidbi, „To nam je rekao dosta ubrzano i nenadano, ja sam se osjećala jako nezgodno s obzirom da smo prijateljica i ja tu živjele dvije i pol godine i bile smo zadovoljne jer je bio povoljniji najam - kazala je Bahra za RTL.hr, te dodala i da gleda razne oglase no da ima puno neurednih stanova koji su skupi. Naglsaila je i da ima problem s financijama.

- Imam na leđima jednu ovrhu koju nisam stekla svojom krivnjom nego sam pomagala prijateljevom nećaku. I to je razlog koji me najviše sprečava, i zato tražim pomoć - priznala je te otkrila da bi joj idealna bila neka kućica s grijanjem na drva.

Još jednom je zamolila za pomoć.

- Ako je netko voljan priskočiti, pomoći, ja bih bila veoma zahvalna. Imam jako mala primanja, nemam od nikog pomoći u životu. Jedino bih zamolila ljude koji nisu voljni pomoći neka barem ne pišu zlobne komentare, to me vrijeđa i ne razumijem ljude koji se smiju tuđoj nevolji. I ja se uvijek trudim svima dati podršku - zaključila je.

VIDEO Severina više ne prati Igora na Instagramu, a on je obrisao sve zajedničke fotografije