Baby Lasagna otkrio kada i gdje se prvi put poljubio, ali i potukao: 'Na ovim stepenicama sam razbio zube'

Nakon što je osvojio već drugu Cesaricu za Hit mjeseca ove godine, ekipa Nagrade Cesarica potegnula je do Umaga kako bi Baby Lasagni uručila statuu za Hit rujna za pjesmu "Biggie Boom Boom". U intervjuu povodom uručenja mladi superstar otkrio je dosta detalja o zanimljivom odrastanju, prvim poslovima, a tijekom snimanja naišli su i na lokalce koji planiraju napraviti mural Baby Lasagne. Marko je pokazao jednu novu stranu sebe i ekipu proveo omiljenim i skrivenim lokacijama za koje ga vežu uspomene. Tako je između ostalog otkrio i da je mjesto na kojem se prvi put poljubio ono ispred stadiona NK Umag.

- Tu sam prvi put dopustio da me alkohol "dirne". Imao sam 15 godina, a djevojku koju sam poljubio znao sam iz grada. Neki su do te godine već prošli puno stvari, a ja sam zakasnio jer sam tražio pravu ljubav. Nisam je našao pa sam popio gemišt na ovom mjestu. Ali evo, sad sam je našao i oženio se, rekao je Marko Purišić.

Marko je pokazao i njegovu osnovnu školu, ispred koje se prvi put i potukao. Kasnije je počeo trenirati MMA, pa je odustao i od šaljivih naguravanja s prijateljima.

- Na ovim stepenicama sam razbio zube. Trčao sam i padala je kiša. Možete vidjeti kako stepenice izgledaju. Potrčao sam i samo pao na zube. Svaki put kad vidim ove stepenice dobijem takvu reakciju, rekao je Marko.

Pjesma "Biggie Boom Boom", kako saznajemo iz intervjua, je prva pjesma koju je Marko napisao za "Baby Lasagnu", a zbog toga mu ova nagrada ima velik značaj. Do danas pjesma mladog Istrijana broji više od 2 milijuna pregleda na YouTube-u te više od milijun preslušavanja na Spotifyju, možete ju čuti na skoro svakoj radijskoj postaji, kao i prethodne uspješnice “Rim Tim Tagi Dim” i “And I”, a prije samo par dana objavio je i zadnji singl "Catch me if you can".

Rasuća globalna senzacija iz Hrvatske čini se ima formulu kako začarati publiku svojom glazbom, a sve što treba je da u najavi za „ICMIYC" na društvenim zavrti mali prstom – i interes je buknuo! Što je važnije, još jednom koristi neodoljivo moćnu energiju koja eksplodira u pjesmi (baš kao „boom” u „Biggie Boom Boom"), dok se svojom posebnošću ističe u konkurenciji. „Hajde, uhvati me/Uhvati me ako možeš! (Come on and catch me/Catch me if you can!)”, poručuje.

„Napravi to, ali drugačije" – glavna je poanta ove 'neuhvatljive pjesme koja se brzo hvata u uho'. Publika ju je već mogla čuti na nedavnom koncertu u Varšavi, a Baby Lasagna sada i službeno komentira inspiraciju: „Čovječe, ne znam/kako se obući i kako se smiješiti". Priznaje u pjesmi 29-godišnjak, nesiguran bi li njegovo „namršteno lice" ikad moglo krasiti kakav tron - sve dok ne shvati da su originalnost i individualnost zapravo njegove prednosti. „Moram ovo učiniti sam", zaključuje - a sve što mu stvarno za to treba je mikrofon! U spoju energičnog ritma (koji se posebno ističe uživo na koncertima) s njegovim zaštitnim znakom - karakterističnom bojom vokala - „Catch Me If You Can” ne samo da je oda originalnosti, nego i čvrsti most koji spaja rock i elektronsku glazbu.

Sve pjesme možete poslušati i uživo na bilo kojem koncertu budući da Marko Purišić zajedno sa svojim sjajnim bendom trenutno nastupa diljem Hrvatske i Europe. Iako je već nastupao u europskim metropolama posljednjih nekoliko mjeseci, pred Baby Lasagnom i njegovim timom je velika europska turneja sljedeće godine pod nazivom „Meow Back”, a kreće već početkom ožujka 2025. Do kraja turneje bi trebao obići 20 zemalja gdje će između ostalih, predstaviti i pjesme za koje je nagrađen Nagradom Cesarica.

