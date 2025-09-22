Babich predstavlja "Neki novi ja", najavni singl albuma Novi, mračni singl koji secira lažnu sliku odnosa, najavljuje prvi samostalni album kantautora Andreja Babića. "Neki novi ja" prikazuje intenzivan, iskren i brutalan prikaz istine, ali govori i o skrivenim verzijama pojedinaca i njihovim mračnim tajnama. Ova plesna pjesma kombinacija je elektronike i rock senzibiliteta, koja svojim aranžmanom prati snažan tekst.

U spotu glume Gordana Džepina i Martin Kuhar. Glazbu i tekst je napisao Andrej Babić, za aranžman su zaslužni Babić i Ivan Božanić, bubnjeve je odsvirao Marko Duvnjak, prateće vokale otpjevala Ines Mlinarić. Spot je snimio i montirao Davor Batisweiler. Pjesmu je objavila Croatia Records.