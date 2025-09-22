Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PLESNI HIT

Babich predstavlja 'Neki novi ja', najavni singl albuma

Babich
Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 19:00

"Neki novi ja" prikazuje intenzivan, iskren i brutalan prikaz istine, ali govori i o skrivenim verzijama pojedinaca i njihovim mračnim tajnama. Ova plesna pjesma  kombinacija je elektronike i rock senzibiliteta, koja svojim aranžmanom prati snažan tekst.

Babich predstavlja "Neki novi ja", najavni singl albuma Novi, mračni singl koji secira lažnu sliku odnosa, najavljuje prvi samostalni album kantautora Andreja Babića. "Neki novi ja" prikazuje intenzivan, iskren i brutalan prikaz istine, ali govori i o skrivenim verzijama pojedinaca i njihovim mračnim tajnama. Ova plesna pjesma  kombinacija je elektronike i rock senzibiliteta, koja svojim aranžmanom prati snažan tekst.

U spotu glume Gordana Džepina i Martin Kuhar. Glazbu i tekst je napisao Andrej Babić, za aranžman su zaslužni Babić i Ivan Božanić, bubnjeve je odsvirao Marko Duvnjak, prateće vokale otpjevala Ines Mlinarić. Spot je snimio i montirao Davor Batisweiler. Pjesmu je objavila Croatia Records.
Ključne riječi
showbiz Babich

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Silvija Mutić
Video sadržaj
ISKRENI STATUS

Silvija iz 'Braka na prvu' progovorila o nasilju kojeg je doživjela: 'Dok god mislite kako je to normalno, bit će ga još više'

Čim sam javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradim kao stjuardesa na jahti, ispod članaka krenuli su uvredljivi komentari, čak 90% komentara bilo je takvo. Mahom od muškaraca, koji tekst nisu ni pročitali, nego čim vide da je žena samostalna i zarađuje više od njih, i to još na jahti, odmah kreću s vrijeđanjem, pogrdnim nazivima i raznim teorijama, napisala je Silvija

Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore
Video sadržaj
NA INSTAGRAMU

Marko Bošnjak pozvao HRT na bojkot Eurosonga ako nastupi Izrael: 'Ovo je pitanje temeljnih ljudskih vrijednosti'

Dopustiti zemlji koja je aktivno uključena u genocid i kršenje međunarodnog prava da sudjeluje, protivi se tim temeljnim vrijednostima. Kao netko tko je ponosno predstavljao Hrvatsku 2025., razumijem težinu ovih pitanja. Tada su postojali pozivi na bojkot, ali ugovorne obveze spriječile su natjecatelje da daju političke izjave. Sada imam slobodu govoriti i biram to učiniti iskreno, poručio je Marko

5
DOGODILO SE IZNENADA

Zaljubila se u bratića i dobili su sina! Poznata glumica šokirala je obitelj ovim potezom: Otac mi je bio shrvan

– Mediji su nas proganjali i zbog toga je o meni napisano mnogo ružnih stvari. Ali prebrodili smo oluju – izjavila je jednom prilikom.  Dobitnica Emmyja. Otkrila je da je zaljubljenost u bratića koji joj je bio i najbolji prijatelj gotovo uništio njezinu obitelj i priznala je kako je i sama bila iznenađena kada je shvatila kako prema Carlu, koji je sin njezine tete, gaji romantične osjećaje.

Učitaj još