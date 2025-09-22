FOTO Kći Jelene Perčin komentirala maminu sliku s Gelom i otkrila što misli o njihovoj vezi

Jelena Perčin i Ante Gelo pomovno su otputovali, a glazbenik je na Instagramu podijelio njihovu zajedničku fotografiju iz Lisabona. U komentarima se javila i Jelenina 16-godišnja kći Lotta Babić, koju je glumica dobila u vezi s poduzetnikom Kristijanom Babićem.

"Može follow back, golupčići moji?", pitala je Lotta u komentaru, na što je Gelo odgovorio: "Može". Lotta je zatim napisala: "Lajkam".

Njihova strast prema putovanjima dobro je poznata. Jelena vjerno prati Antu na njegovim brojnim koncertima diljem zemlje i inozemstva, a zajedničke trenutke često koriste za istraživanje novih mjesta, bilo da je riječ o miru prirode ili vrevi svjetskih metropola. Upravo su ta putovanja, kako otkrivaju izvori bliski paru, dodatno učvrstila njihovu vezu i pokazala koliko su skladan par. Za glumicu, koja iza sebe ima dva braka, s Kristijanom Babićem i crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, veza s Gelom očito predstavlja mirniju i stabilniju luku.

Za razliku od Jelene, koja je zbog svoje karijere i prijašnjih veza češće bila pod svjetlima reflektora, Ante Gelo je oduvijek bio poznat po svojoj samozatajnosti, osobito kada je riječ o privatnom životu. Posvećen glazbi, rijetko je javno govorio o svojim vezama. Prije Jelene, bio je u dugogodišnjoj vezi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, s kojom je navodno planirao i brak, no njihovi su se putevi na kraju razišli.

Podsjetimo, priče o vezi glumice i glazbenika započele su krajem 2023. godine, nakon što su viđeni u jednom splitskom klubu. Iako su u početku vješto skrivali svoj odnos od očiju javnosti, s vremenom su prestali tajiti ljubav te sada rado dijele zajedničke trenutke.

“Ja sam Gelu srela kad mi ljubav nije bila ni na kraj pameti, tad sam bila u jeku razvoda. Mi smo se sreli i dogodilo se. On je stvarno netko tko nije jak samo na riječima nego i na djelima. Možda je to nešto što mi je dalo povjerenje, on živi ono što govori”, kazala je nedavno u Večernjakovom "Showu na kvadrat".