Astronomske cifre! Za 30 sekundi reklame s holivudskim zvijezdama potrošili su 5,5 milijuna dolara

Kao i doslovno sve ostalo, koronavirus je utjecao i na reklame na Super Bowlu, pa su golemi brendovi poput Coca-Cole, Pepsi, Budweisera, Hyundai, Avocados from Mexico, odlučili svoje novce preusmjeriti drugdje. Neki su odlučili novac donirati za posljedice pandemije koronavirusa, dok drugi samo pauziraju zbog gospodarske krize koja je zahvatila i njihovo poslovanje.

Trebalo je otprilike dva mjeseca više nego obično za CBS da rasproda oglasni prostor, a komercijalne tvrtke ove su godine za spot od 30 sekundi izdvojile oko 5,5 milijuna dolara. Mnoge od njih ugostile su zvijezde poput Mile Kunis i Ashtona Kutchera, John Travolte s kćerkom Ellom, Michael B. Jordana, Matthew McConaugheya, Nick Jonasa, Bruce Sprinsteena, John Cena, Dolly Parton, itd. To su samo neke od slavnih faca koje su se pojavile u reklamama tijekom ovogodišnjeg Super Bowla.

Kao što je rečeno, reklame duge 30 sekundi ove godine koštale su oko 5,5 milijuna dolara, ili oko 183.000 dolara po sekundi. Za usporedbu, u prvom Super Bowlu odigranom 1967. godine poluminutne reklame su koštale 37.500 dolara. Od tada cijena astronomno raste pa se tako 2000. popela na 2,2 milijuna dolara, dok je 2015. cijena reklame od 30 sekundi bila 4,5 milijuna dolara. No, ipak, ove goldine nije bila najveća cijena. Prošle godine cijena za 30 sekundu bila je čak 5,6 milijuna dolara. Izgleda da je i na ovo koronavirus imao utjecaja.

Reklame su postale kulturni fenomen i iako se inače na televiziji jedva čeka da završe, one su postale jedan od najzanimljivijih aspekata Super Bowla pa čak i zvijezde koje su u njima troše veliki novac. Ove godine neke on najzanimljivijih bili su ona za Jeep s Bruceom Springsteenom, Doritos s Matthew McConaugheyem, Squarespace s Dolly Parton, Cheetos s Milom Kunis i Ashtonom Kutcherom, a veliku je pompu izazvala i ona za Scotts and Miracle-Gro s John Travoltom i kćeri, pogotovo nakon što su nedavno ostali bez supruge i majke. Nadalje, tu su još Hellmann's s komičarkom Amy Schumer, Dexcom s Nick Jonasom, itd.

S obzirom na to da zbog pandemije ove godine nema nikakvih pratećih događanja s posjetiteljima, na stadionu u Tampi bilo je samo 25.000 gledatelja, od čega 7500 zdravstvenih djelatnika koji su cijepljeni protiv koronavirusa. Country pjevač Eric Church i R&B glazbenica Jazmine Sullivan izveli su nacionalnu himnu, a na poluvremenu nastupio je The Weeknd.