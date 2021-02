Gobac otkriva što je to naučio kuhati tijekom pandemije i što mu najviše nedostaje

Prošle godine Psihomodo Pop planirao je održati veliki koncert na Šalati, ali pandemija koronavirusa poremetila im je taj ali i većinu drugih nastupa tijekom prošle i početkom ove godine. Davor Gobac, koji će za koji dan napuniti 57 godina nedavno je objavio duet s pjevačicom Zdenkom Kovačiček i kaže kako vjeruje da se situacija s koronavirusom smiruje i da će se i ove godine bez obzira kakva god situacija bila, baviti onim što najbolje zna a to je rock and roll. U razgovoru za IN magazin otkrio je i što mu najviše nedostaje u ovom novom valu lockdowna.

- Neke vježbice radim čisto da me leđa ne bole. Inače vježbam, ali sad ne rade teretane, pa se malo ujutro razgibam. Iz normalnog života najviše mi fali espreso. Naučio sam kuhati kavu, sad ne pijem espreso jer nemam doma aparat, nego si sam skuham kavu. A i rano se dignem, još svi spavaju. Onda ja odem fino dolje s kavom u atelje. Slikam, a što drugo da radim, sad ne kosim travu jer je zima, a grtalicu nisam nabavio - kaže Gobac. Osvrnuo se i na činjenicu da se bliži 60. rođendanu i rekao što misli o starosti.

- Kad si mlad i imaš dvije banke, onda misliš da je 40 starost, a zapravo kad uđeš malo u život, skužiš da je 40 godina neka špica života.