Antonija Blaće pokazala je koliko je smršavjela: 'Ova suknja mi je prošle godine odlično pristajala'

Brzo odustajanje kada se kilogrami ne skidaju željenim tempom problem je kod većine ljudi kada počnu s određenim režimom prehrane u nadi da će se riješiti viška kilograma. Kako si olakšati proces mršavljenja i kojim se trikovima poslužiti u tome, na temelju svojeg iskustva u priručniku #LjetoBezParea otkrila RTL-ova voditeljica i producentica Antonija Blaće. Antonija je na Instagramu pratiteljima pokazala rezultate svog rada. Ovaj put je objavila fotografiju na kojoj je odjenula traper suknju koja joj je sada prevelika, a kupila ju je još prošle godine.

"Mislila sam je ostaviti samo na storiju, ali ova slika je zaslužila biti na feedu. Ovo je moja prošlogodišnja “taman” suknja koja mi je 'baj d vej' top stajala" napisala je Blaće na Instagramu.

Voditeljica nam je ranije i objasnila kako je nastao priručnik zbog kojeg svakim danom sve bolje izgleda.

– Ta se ideja dugo vrtjela po mojoj glavi. Valjda je sada sazrelo. Fokusirala sam se na to kako prehranu prilagoditi sebi, a ne obratno i kako proces mršavljenja učiniti nekako podnošljivim – objašnjava nam Blaće.

Pitamo je u čemu je ona najviše griješila i zbog čega je dosad odustajala od borbe s kilogramima, a Tonka nam brzo odgovara kako uopće ne voli izraz borba s kilogramima i nastavlja: – Jer to nije nikakva borba. Kad ratujem, obvezno pobijedim. Pitanje je da li mi se (smijeh). Borba je samo zato što oscilirate, odnosno nemate kontinuitet. A kad god bih se odlučila na smanjivanje – uspjela sam. I o tome govorim u priručniku. Zabluda je “sve mi se prima”. Ljudi obično odustaju ili prekidaju program iz jednostavnog razloga – prerestriktivna dijeta, premali unos kalorija, nemogućnost usklađivanje dijete i normalnog života. Za sve koji muku muče s onih posljednjih pet kilograma koji nikako da “odu” Antonija ima zlatno pravilo: Ne izbacujete namirnice! Radije ih pametno planirajte! Opojni mirisi iz pekara često nas dovedu u kušnju, a i radni ritam u kojem se obroci preskaču ili nisu zdravi poremeti planove u skidanju kilograma i lako je upasti u tu zamku, pa nas je zanimalo kako Antonija odolijeva ovakvim iskušenjima i priprema li obroke unaprijed?

– Trenutno mi ništa od navedenog nije problem. A ne mogu vam sve otkriti što piše u priručniku. Ali ajmo reći da možete smršavjeti i ako se spustite do pekarnice i ne nosite tisuću zdjelica sa sobom!

Sa svojim čitateljima podijelila je i neke joj omiljene i brze zdrave recepte i jedan takav podijelila je s nama. – Moj signature dish su tikvice pečene bez ulja s feta sirom i nekoliko oraha! Tikvice se prepeku na tavi, pospu s malo feta sira, oraha, krupnom soli i pokapaju žličicom maslinova ulja. Za prste polizati. Prehrana je jedan važan segment ove priče, ali i tjelovježba je važan dio, a zna to i Antonija Blaće. – Vježbam cijeli život s manjim ili većim prekidima. Obožavam treninge snage pa, iako možda nisu idealni za brzo skidanje kilograma, ja ih volim i radim s guštom. Dva treninga tjedno trčim, dva snaga. Dižem se rano ujutro i do 8 sati sam obično već gotova s treningom i spremna za dan. To mi jako paše! Za kraj pitamo je je li sada zadovoljni svojom kilažom i izgledom ili borba i dalje traje? – A uvijek može bolje, zavisi što vam je cilj - kazala je tada.

