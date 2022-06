Sočni detalji s kraljevskog balkona! Kraljica je zaplakala, Louis vrištao, a Meghan i Harry nisu bili pozvani

Proslava 70 godina vladavine kraljice Elizabete počela je danas, a u London su nakon dvije godine izbivanja stigli Meghan Markle, princ Harry i njihova djeca. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa sudjelovat će u samo nekim aktivnostima četverodnevne proslave budući da više članovi kraljevske obitelji otkako su se prije dvije godine povukli s kraljevskih dužnosti i odselili u Ameriku.

Obitelj je iz Los Angelesa stigla privatnim zrakoplovom, a ovo je prvi dolazak njihove kćeri Lilibet u Veliku Britaniju gdje će 4. lipnja proslaviti i svoj prvi rođendan i konačno se upoznati s kraljicom. Harry i Meghan će boraviti u Frogmore Cottageu koji im je bio dom nakon vjenčanja, a kako im je uskraćena policijska zaštita par će svoj dom tijekom ovih dana napuštati samo kako bi prisustvovali na događajima obilježavanja platinastog jubileja kraljice, a kako je najavljeno i ranije Harry se s obitelji nije pojavio na balkonu Buckinghamske palače.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION Queen Elizabeth II watching from the balcony at Buckingham Palace for the Trooping the Colour ceremony at Horse Guards Parade, central London, as the Queen celebrates her official birthday, on day one of the Platinum Jubilee celebrations. Picture date: Thursday June 2, 2022. Photo: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION -Nakon pažljivog razmatranja, kraljica je odlučila da će ovogodišnji tradicionalni nastup na balkonu Trooping the Color biti ograničen na njezino visočanstvo i one članove kraljevske obitelji koji trenutno obavljaju službene javne dužnosti u ime kraljice- kazao je tada glasnogovornik palače.

Kraljica se na balkonu pojavila u plavom kostimu Angele Kelly, a kada je vidjela okupljenu masu kratko je prokomentirala: ''Nevjerojatno!''. Potom se vratila kako bi pratila tradicionalni prelet vojnih mlažnjaka u društvu princa Charlesa i njegove supruge Camille, najstarijeg unuka princa Williama i njegove supruge Kate Middleton i djece. Također, pridružili su im se viceadmiral Timothy Laurence, njena kćer, princeza Ann te Sophie, grofica od Wessexa, supruga princa Edwarda, kraljičinog sina.

Pažnju je privukao i maleni princ Louis koji je nezainteresirano kopao nos, a u jednom trenutku postalo mu je prebučno pa je pokrio uši i počeo vrištati.

Kraljica je i prije njihovog dolaska u Veliku Britaniju zamolila unuka i njegovu suprugu Meghan da Netflixove kamere, koje ih u posljednjih nekoliko mjeseci prate budu ugašene tijekom proslave na što je Harry navodno pristao.

Meghan i Harry pridružili su se ostalim članovima kraljevske obitelji kako bi iz Ureda general-bojnika gledala spektakularnu vojnu paradu, a za ovu prigodu vojvotkinja je odabrala elegantnu tamnoplavu haljinu i šešir velikog oboda s mašnom britanskog dizajnera Stephena Jonesa. Među okupljenima su bili i princeza Beatrice i njezin suprug Edo, princeza Eugenie i njezina obitelj, Peter Phillips i Zara Tindall te njihove obitelji dok je princ Andrew potpuno isključen iz događanja i neće se pojaviti na proslavi.

