Ante Radonić o osvojenoj Ruži: Zahvalan sam svima što su prepoznali i što prate našu emisiju

Još je jedna dodjela svečane Večernjakove ruže iza nas, a prva dodjeljena u zagrebačkom HNK bila je ona za radijsku emisiju godine. U žestokoj konkurenciji, među mnogim radijima i tematskim različitim emisijama ipak je svoju prestižnu statuu izborila emisija "Andromeda" koja se na Drugom programu Hrvatskog radija s malim prekidima emitira već više od dva desetljeća. Nagradu je u ime cijele ekipe preuzeo astronom i suradnik u emisiji, Ante Radonić.

Dodijeljena je i prva Ruža. Čestitke prije svega!

Hvala lijepa! Zapravo, ovo posvećujemo Tanji Devčić koja je upravo prije točno 25 godina osnovala emisiju "Andromeda". Zahvaljujemo urednici emisije Dubravki Družinec Ricijaš, suradniku Koradu Korleviću , ja sam im jako zahvalan. A zahvaljujemo i svima vama što ste prepoznali i što pratite našu emisiju "Andromeda".

Gdje će ova Ruža stajati? Pretpostavljam u redakciji negdje?

Pa, ide urednici.

U čemu je tajna vaše emisije? Vi na neki način Svemir približavate ljudima, običnom puku, ako možemo tako reći.

Volimo popularizirati znanost, posebno istraživanje Svemira koje je vrlo aktualno među mladima. Zapravo, i mladi i stari su zainteresirani, ali je za mlade to posebno značajno jer ih na neki način inspirira da se bave prirodnim znanostima, tehničkim znanostima... To je vrlo važno za mlade da pronađu svoj put i svoje mjesto u budućnosti.

Živimo u doba kada se stalno istražuje Svemir, letjelica je na Marsu... Kad će ljudska noga na Mars?

To ćemo ipak malo pričekati. Hoće li to biti za 15, 20 ili 25 godina... ali prije ili kasnije, i to će biti. No, puno je važno i ono što će prethoditi tom događaju.

Što će to prethoditi tom događaju?

Za početak, prvi na redu je Mjesec i formiranje prve baze na Mjesecu tako da ćemo u tijeku ovog desetljeća biti svjedoci međunarodnih programa koji će na neki način vratiti ljude ponovno na Mjesec i onda on više neće biti tako lako zaboravljen.

Što vi mislite - ima li života u Svemiru?

To još uvijek ne znamo. Sve su mogućnosti otvorene, sve su karte otvorene. Ako ima života, onda Svemir vrvi životom, ali za sada nemamo nikakve podatke da bismo bili sigurni u njegovo postojanje. Naravno, mnogi koji prate radio signale iz Svemira svjedoče milijunima frekvencija koje stižu. Međutim, još nema znaka koji bi nam potvrdio postojanje neke civilizacije.

Kako ćete proslaviti nagradu Večernjakove ruže?

Mi ćemo stalno slaviti s našom emisijom koju s radošću uvijek radimo.