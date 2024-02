ANKETA Kako vam se sviđa nova voditeljica Dore?

Anju Cerar gledatelji najviše poznaju kroz teme iz kulture koje kao urednica i voditeljica obrađuje u emisiji Art à la carte , samim time Dora je za nju sasvim novo i izazovno iskustvo.

- Dora je živopisna manifestacija, popkulturni fenomen koji pratim oduvijek i sudjelovati u njoj na ovaj način nadrealan je osjećaj! Sam format je prilično drugačiji od emisije Art à la carte kojom se svakodnevno bavim, ali biti dio eurovizijske eksplozije žanrova jedinstvena je i zabavna prilika. Već su pripreme odlično iskustvo, pogotovo uz sjajnu Maju i zaštitno lice i glas Dore, Duška- prvi su dojmovi koje je s nama podijelila Anja.

Dodaje kako Doru i Eurosong prati oduvijek i kaže kako su obje manifestacije jedinstveni fenomeni — glazbeno, scenski, sa svime što ih prati. – Privlačna mi je upravo ta jedinstvenost, spoj različitih žanrova, osebujnih izričaja i namjera – kaže Anja i dodaje kako se maksimalno oslanja na savjete Duška i Maje koji već imaju iskustva s Dorom i Eurosongom.

VEZANI ČLANCI:

– Uz sve profesionalne talente i znanja, prije svega su dragi ljudi, a to je na kraju najvažnije za dobru atmosferu – kaže nam Anja i na pitanje strahuje li od kritika gledatelja odgovara: - Interes javnosti primarno je na Dori, to nije toliko iznenađujuće. Ne strahujem posebno od kritika, one su uvijek dobrodošle i sastavni dio posla. Također, fokus Dore je na izvođačima, mi smo samo podrška!

Urednik i voditelj projekta Dore Tomislav Štengl ističe da će predstojeća Dora, što se voditelja tiče, biti spoj mladosti i iskustva. - Duško i ja smo već uigrani tim, prvi puta smo surađivali još dok smo bili "mladi", bio je to Porin u Opatiji 1995. godine, a potom u emisiji Pravo vrijeme u kojoj smo pekli zanat za sve projekte koji smo radili tijekom zadnjih par desetljeća. Veseli me što ove godine imamo i dvije voditeljice koje će svojom mladošću i šarmom unijeti veselje na pozornicu Dore 2024. – dodao je na kraju Štengl.

VIDEO: Martin Kosovec uoči nastupa s novom pjesmom