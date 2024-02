U 81. godini preminula Bondova Miss Moneypenny: 'Srce nam je slomljeno'

Britanska glumica Pamela Salem, najpoznatija po svojoj ulozi Miss Moneypenny u drugom filmu o James Bondu "Never Say Never Again", preminula je u 81. godini života, piše Daily Mail.

U spomenutom filmu glumila je uz Seana Conneryja 1983. godine, a osim u tom filmu glumila je i u britanskoj sapunici "EastEnders" te serijama "General Hospital" i "ER".

"Srce nam je slomljeno jer vas moramo obavijestiti da je preminula naša draga prijateljica i kolegica, Pamela Salem. Svi smo je voljeli. Kad god bi trebala nešto snimiti sama bi letjela iz Miamija, bez buke i pompe. Na set je stizala naoružana najtoplijim osmijesima, najvećim zagrljajima i poklonima", priopćila je produkcijska kuća Big Finish.

Rođena je u Bombayu u Indiji, a školovala se na Sveučilištu Heidelberg u Njemačkoj te kasnije na Central School of Speech and Drama u Londonu u Engleskoj. Svoju televizijsku karijeru započela je 1970. godine, kada je gostovala u showovima "Out Of The Unknown" i "Jason King". Prvi put se na filmskom platnu pojavila 1978. godine, igrajući sa Seanom Conneryjem u komediji "The First Great Train Robbery"

