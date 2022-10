Angela Lansbury kćer je spasila od zloglasnog Charlesa Mansona: 'Bio je karizmatičan na razne načine'

Poznata irsko-britanska i američka glumica i pjevačica Angela Lansbury umrla je u utorak u dobi od 96 godina, potvrdila je vijest njezina obitelj. Lansbury je bila svestrana glumica koja je oduševljavala generacije obožavatelja, a jednom je prilikom ispričala kako je spasila svoju kći Deirdre nakon što je upala u skupinu koju je predvodio Charles Manson, jedan od najzloglasnijih kriminalaca.

Lansbury je svojedobno dala intervju za britanski Daily Mail u kojemu je ispričala pozadinu opasne situacije u koju se dovela zbog 69-godišnje kćeri.

"Ona je bila dio grupe mladih koji su ga poznavali te bili fascinirani njime. Bio je karizmatičan na razne načine", kazala je Angela. Glumica se potom preselila s obitelji iz Los Angelesa u Irsku, zemlju podrijetla svoje majke, kako bi zaštitila kći.

"Irska me privlačila jer je tamo rođena moja majka te sam znala da moja djeca tamo neće biti izložena negativnim utjecajima", objasnila je Lansbury.

Charles Manson zloglasni je kult osnovao šezdesetih godina prošlog stoljeća, a neki od članova u srpnju i kolovozu 1969. godine na četiri su mjesta počinili seriju od devet ubojstava Među ubijenima bila je i glumica Sharon Tate, koja je tada bila trudna.

Podsjetimo, karijera Angele Lansbury duga 70 godina dovela ju je do pet nagrada Tonyja, šest Zlatnih globusa i počasne nagrade Akademije - Oscara 2013. godine. Posljednja Tony nagrada dodijeljena joj je 2009. godine za najbolju glumicu u predstavi Blithe Spirit Noela Cowarda. Njezino najpoznatije brodvejsko djelo je bila uloga Nellie Lovett u predstavi Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Za tu je ulogu 1979. godine dobila Tonyja za najbolju glumicu u mjuziklu.

Lansbury je svoju pjevačku vještinu prenijela s Broadwaya na veliko platno, preko animiranog mjuzikla "Ljepotica i zvijer" iz 1991. Lansbury je tu dala glas gospođi Pott, koja je ocijenjena kao jedan od najomiljenijih trenutaka u popularnom filmu. Hrvatska publika možda će ju najviše pamtiti po ulozi spisateljice misterija i amaterske borkinje protiv zločina Jessice Fletcher u hit seriji "Ubojstvo, napisala je". Serija se prikazivala 12 sezona, od 1984. do 1996. godine. Serije poput te otvorile su novu eru televizije, a Akademija ju je nominirala za 12 Emmyja za ulogu Jessice Fletcher, no nikada nije osvojila nagradu.

