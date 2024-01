Andrija Jarak se oprostio od legendarnog zapovjednika: Nismo to prijatelju dočekali i žao mi je zbog toga

Preminuo je Bruno Zorica - Zulu, zapovjednik Bojne Frankopan koji je slovio za najkarizmatičnijeg ratnika iz Domovinskog rata koji je radi svoga iskustva u Legiji stranaca sudjelovao u stvaranju specijalnih postrojbi HV-a. Prijatelj s Brunom bio je i RTL-ovac Andrija Jarak koji je na Facebooku objavio fotografiju s rođendanske proslave Brune Zorice od prošle godine te je napisao:

- BRUNO ZORICA- ZULU (1952- 2024) Otišao je Zulu. Veliki ratnik, legionar, komandos i zapovjednik Bojne Frankopan. Ova slika je s njegovog rođendana u veljači prošle godine. Zulu je bio nervozan jer je tog popodneva Dinamo pobijedio Hajduk 4-0. A Zulu je bio "neizlječivi" hajdukovac. Naravno da sam ga podbadao cijeli dan. Uzvratio mi je, mulac dolazi naše vrijeme, smijat ću se i ja tebi. Nismo to prijatelju dočekali i žao mi je zbog toga. Čast mi je da smo bili prijatelji. Počivaj u miru,veliki čovječe.

Bruno Zorica se tijekom Domovinskog rata borio na brojnim bojištima u Hrvatskoj, a od umirovljenja 1998. godine je živio u rodnom Ivanić Gradu. Braniteljski staž ima i Andrija Jarak koji je kao 21-godišnjak branio svoj Dubrovnik. Bio je u gruškoj luci, osiguravao je dolazak i odlazak broda “Slavija” kojim su iz Grada odlazile žene i djeca, a stizala pomoć. Jednog je dana brodom u okupirani grad došao i Oliver Dragojević, a u jednom intervju Andrija nam je prepričao detalje susreta s Oliverom.

- To nikada neću zaboraviti. Ni-ka-da. Dakle, taj dan on je prvi izišao iz broda. Gurkamo se prijatelj i ja pitajući se je li to on ili nije. Smeđa kožnata jakna s bijelim krznom oko vrata, one legendarne naočale, model iz ranih 80-ih, obvezna cigareta i na ramenu boca plina?! Da, da... Boca plina kao simbol svega što nam je nedostajalo, kao poruka nade. Niste sami. Besmrtno. A besmrtan je i on. Fizički ga nema, ali je tu, u svakoj obitelji, u svakoj prigodi sa svojim glasom i neponovljivom osobnošću. - prisjetio se Jarak. Rekao nam je i kako je adrenaline, stresove i šokove rata doživio u prvom licu dok je bio branitelj u Domovinskom ratu te dodao kako bi izvještavao s ratnog terena, ali ne bi se gurao u prvi red. - Nekako sam to proživio i to je najveće zlo koje se može dogoditi i ne ponovilo se - rekao nam je.

