Tko je Modrićeva punica? S kćeri živjela na Ravnicama, a nogometaši joj dali poseban nadimak

Punica jednog od najpopularnijih i najuspješnijih nogometaša svijeta Luke Modrića – Vesna Juraić prošlog je ponedjeljka svjedočila na suđenju braći Zdravku i Zoranu Mamiću na Županijskom sudu u Osijeku. Vesna je kazala kako nema saznanja da je klub imao inozemni račun kao ni o gotovinskim isplatama igračima i djelatnicima kluba. Kao ni njezin slavni zet ranije, nije se mogla sjetiti detalje iz tog vremena.

- Nisam znala da Dinamo ima račun u inozemstvu, kao ni da se igrače isplaćuje u gotovini – kazala je bivša šefica računovodstva Dinama Vesna Juraić pa dodala: - Nisam imala informacije o isplatama u gotovini, niti sam s time bila u doticaju. Uobičajeno je bilo da se plaće isplaćuju preko računa. Također, nisam imala saznanja da Dinamo ima račun u inozemstvu, niti se on spominjao na sjednicama Skupštine kluba, kojima sam nazočila. Ne sjećam se ni da je račun kluba bio blokiran u razdoblju od 2002. do 2008. godine, do kada sam ja radila u Dinamu – kazala je Vesna. Majka Modrićeve supruge Vanje svojevremeno je radila kao voditeljica računovodstva NK Dinamo pa joj je njezina kći često u mladosti znala dolaziti u posjet na posao na Maksimiru.

Vanja se kasnije zaposlila u agenciji Zdravka Mamića te je tako i upoznala slavnog nogometaša. Njoj je u to vrijeme bilo 25 godina, a njemu svega 19 godina. Već nakon šest mjeseci ljubavne romanse počeli su i živjeti zajedno, a ostalo je njihova povijest.

Godine 2010. vjenčali su se pred matičarom u zagrebačkom restoranu Okrugljak, a Vanja je već tada bila u drugom stanju s njegovim prvim djetetom pa su iz tog razloga i organizirali intimno slavlje. Ubrzo zatim na svijet je stigao njihov sinčić Ivan.

U lipnju 2011. imali su i veliko crkveno vjenčanje, a Vanja je tada nosila bijelu čipkastu vjenčanicu, a do oltara u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu je dopratio upravo Zdravko Mamić. Najveća podrška tog dana bila joj je majka Vesna. Mladenci, njihova obitelj i prijatelji i gosti slavili su u poznatom zagrebačkom hotelu Westin, a zapjevali su im Mladen Grdović, Halid Bešlić i klapa Intrade. Na svadbu su došla brojna poznata lica, među kojima su bili Vedran Ćorluka, Slaven Bilić, Stipe Pletikosa, a i voditeljica Tatjana Jurić.

Podsjetimo, Vanja Modrić odavno je odlučila da neće biti poput ostalih supruga nogometaša i promovirati se po medijima, društvenim mrežama i slično. Neko vrijeme je imala Instagram, nakon Svjetskog prvenstva ga je čak i otvorila za javnost, no onda je i s njega nestala. Rođena kao Vanja Bosnić, u Zagreb je stigla iz Kutine još u osnovnoj školi, za vrijeme rata. S majkom Vesnom Juraić živjela je na Ravnicama, nedaleko Dinamovog stadiona, koji je za nju, odnosno njezin privatni život, na kraju bio sudbonosan. Svi koji je poznaju iz tog perioda dobro je se sjećaju kao iznimno pristupačne i zabavne djevojke, koja se uvijek odijevala sportski, kosu je redovito vezala u rep i na lice nanosila minimalno šminke. Glamur i svjetla reflektora nisu je nikada privlačila, baš kao ni njezinu majku Vesnu.

Njezina majka radila je kao šefica računovodstva u NK Dinamo, dok se Vanja zaposlila u tadašnjoj agenciji Zdravka Mamića. A jedan telefonski poziv bio je početak ljubavi koja traje već 14 godina. Naime, Vanja je dobila 'u zadatak' nazvati Luku Modrića, koji je u to vrijeme bio na posudbi u zaprešićkom Interu, a kratki poziv pretvorio se u razgovor koji je trajao čak puna tri sata. Vanja je s majkom živjela na Ravnicama, baš kao i Luka u to vrijeme koji je bio podstanar, a nakon tog dugog razgovora su se našli u jednom kvartovskom kafiću.

Inače, Vesnu Juraić igrači Dinama svojedobno su zvali „Šefi“, smatrali su je šeficom zato što su joj se uvijek obraćali kad ih je zanimalo nešto oko ugovorom definiranih plaća te premija. Kada je njezina kći prohodala s Lukom, gospođa Juraić izjavljivala je da Modrića, unatoč privatnoj povezanosti s Vanjom, tretira kao i ostale igrače.

