Andrea Andrassy se osvrnula na izgled svojih društvenih mreža: 'Bitno je da smo sretni izvan kadra'

Blogerica i spisateljica Andrea Andrassy (36) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju kojom se osvrnula na komentare koje je čula. Naime, Andrejini su pratitelji počeli komentirati izgled njezinog Instagrama. „Nedavno sam čula rečenicu 'ružan ti je Instagram' – nije bilo zlonamjerno, nego više usmjereno na to da ne pazim na estetiku, usklađenost boja na feedu i ostale stvari koje su 'must' na društvenim mrežama…“, započela je svoj opis uz selfie na kojem ima nezadovoljno lice. „Meni je predivno to vidjeti kod drugih, ali isto tako, meni se to izrazito jako ne da jer ne živim u savršenom kadru, nego u The Shining majici“, napisala je osvrćući se na svoju odjevnu kombinaciju na fotografiji. „Ponavljam, obožavam predivne Instagram feed-ove, ali u zadnje vrijeme osjećam pritisak da sve 'mora' biti kao u časopisu. Može, ne mora, bitno je da smo sretni izvan kadra“, zaključila je Andrassy.

U komentarima su je podržali pratitelji. „Ma mi te volimo pratiti baš zato što nisi časopis“, poručila joj je jedan osoba. „Ful ti je opušten i baš zato je top“, složila se i druga osoba. „Ženo, pa baš te volimo što si originalna“, pisali su joj pratitelji.

Inače, Andrassy na svojem Instagramu pokazuje stvarnu sebe te mnoge probleme, a zbog te prirodnosti je i prati puno njezinih pratitelja.

VIDEO Squid game postaje najpopularnija Netflixova serija: Pogledalo ju je 111 milijuna kućanstava!