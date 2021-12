Anatacha o nagradi od 200.000 kn: 'Puno mi znači taj novac jer ima toliko toga što mi treba u životu'

Da su svi ljudi protiv vas, kad nemate ni jednog prijatelja, kad s užom obitelji niste baš u najboljem odnosu, kada nemate ni osnovne uvjete za život i kad ste drugačiji od drugih pa vas svi u vašem vršnjačkom okruženju maltretiraju na psihički ili fizički način... sve to sam ja doživjela - stoji između ostalog u objavi 19-godišnje Anatache Filimone Kević Zandamele koja je pokorila konkurenciju i postala pobjednica osme sezone Supertalenta. Objavu je podijelila na Instagramu puna emocija nakon proglašenja pobjednika, a takav je bio i njen nastup, jer je u jednom trenutku zaboravila stihove pjesme 'My Kind of Love' pjevačice Emeli Sandé, zbog čega je i zaplakala. Anatacha je unatoč obavezama u školi našla i vremena da nam kratko otkrije i dojmove nakon pobjede te kako će potrošiti nagradu od 200.000 kn.

- Još uvijek ne mogu doći k sebi jer je pobjeda u Supertalentu nešto najljepše što sam doživjela u životu. Kad su voditelji izrekli moje ime, moram priznati da nisam mogla vjerovati i istog trena su me preplavile emocije. Jako sam ponosna na sebe i zbilja je fenomenalan osjećaj odnijeti pobjedu u showu u kojemu se pojavilo toliko talentiranih kandidata - kazala je simpatična srednjoškolka te dodala da još ne zna kako će potrošiti novac od nagrade.

- Pod snažnim sam dojmom pobjede, pa nisam stigla ni razmišljati o novčanoj nagradi. Puno mi znači taj novčani iznos jer imam toliko toga što mi trenutno treba u životu i bliskoj budućnosti, no svakako ću dobro promisliti kako da ga pametno i odgovorno iskoristim i uložim.

Naglašava i da su je prvo nazvali djed, baka i mama jer su zajedno gledali i navijali, a onda ostatak obitelji i prijatelji.

Rekla je isto tako da je vidjela komentare na društvenim mrežama koji još uvijek ne staju.

- Društvene mreže su preplavljene komentarima i reakcijama, što mi je izuzetno drago vidjeti. Naravno, među komentarima se tu i tamo uvijek može pronaći neki negativan, no ja sam fokusirana na sve pozitivne riječi koje sam primila i neizmjerno sam zahvalna na njima.

Ipak, iako joj je glazba ljubav i planira graditi karijeru u tom smjeru nakon Supertalenta, tvrdi da joj je obrazovanje prioritet.

- Glazba je moja velika ljubav i oduvijek sam htjela biti pjevačica, pa u tom smjeru želim nastaviti i nakon Supertalenta. Osim toga, prioritet mi je obrazovanje, pa nakon završetka škole planiram upisati fakultet.

Anatachina životna priča rastužila je mnoge već nakon prve emisije u kojoj je nastupala, te joj je tada zlatni gumb stisnula upravo najstroža članica žirija, Martina Tomčić. Mlada pjevačica kazala je tada kako joj život u Drnišu nije bio lak jer su ona i njena sestra jedine mulatkinje u gradu. Zbog toga je bila česta meta vršnjačkog nasilja. Osim toga kazala je i da nema dobar odnos s roditeljima. Naime, njen otac Jorge Filimone Zandamela koji je domaćoj javnosti poznat kao "crni pastir sa Svilaje" u Hrvatsku je stigao iz Mozambika kao pirotehničar izraelske tvrtke Mavarin, a u Drnišu se zaljubio u Hrvaticu s kojom je dobio Anatachu i njezinu tri godine mlađu sestru Anataliju. Popularnost je stekao nastupima u nizu televizijskih emisija družeći se s Robertom Knjazom, Blankom Vlašić i Sanjom Doležal. U međuvremenu se razveo od supruge, a zbog teške financijske situacije i nedostatka osnovnih uvjeta za život

Anatacha je s 15 godina gotovo završila u domu za nezbrinutu djecu. Kaže da se toga najviše bojala.

Najgora noćna mora talentirane pjevačice ipak se nije ostvarila, a Anatacha danas pohađa srednju školu za prehrambenog tehničara i živi u učeničkom domu sa sestrom koja je tri godine mlađa od nje. Javlja joj se i Jorge koji ponosno u opisu Instagram profila koji je zaključao piše da je njen tata.

