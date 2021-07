Amber Heard otkrila da je postala mama nakon tri mjeseca skrivanja: 'Ona je ostatak mog života'

U četvrtak na svom Instagram profilu 35-godišnja glumica Amber Heard objavila je sliku sa svojom kćeri Oonagh te potvrdila da je postala mama.

'Tako sam uzbuđena što mogu s vama podijeliti ovu vijest. Prije četiri godine odlučila sam imati dijete i htjela sam to učiniti pod vlastitim uvjetima. Zahvalna sam što kao žene o jednom o najvažnijih dijelova naših sudbina možemo razmišljati na ovako radikalan način', napisala je glumica na Instagramu.

Foto: Instagram screenshot

Zbog majke koju je izgubila u svibnju 2020. godine, glumica je svoju kći odlučila nazvati upravo po njoj.

'Nadam se da ćemo doći do točke u kojoj će postati normalno da ne želim prsten kako bih imala kolijevku. Dio mene želi podržati to da se moj privatni život nikoga ne tiče. Shvaćam također i da me priroda mog posla prisiljava da preuzmem kontrolu nad ovim', dodala je Amber.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Heard je u vezi s kinematografkinjom Biancom Butti od siječnja 2020. godine. Trenutno je, zbog njezinih optužbi za obiteljsko nasilje, u tijeku pravna borba s njezinim bivšim suprugom Johnnyjem Deppom.

Depp je podnio tužbu protiv Amber zbog klevete, no zbog pandemije suđenje će se odgoditi do travnja 2022. godine.

Foto: Profimedia

