Amber Heard nije uplatila 3.5 milijuna dolara u humanitarne svrhe: 'Ne mogu ispoštovati svoja obećanja jer me tuži'

Glumica i bivša supruga Johnnyja Deppa, Amber Heard priznala je da nije isplatila obećanu donaciju od 3.5 milijuna dolara neprofitnoj organizaciji koja se bavi civilnim slobodama ACLU-u, nakon što je tvrdila da je novac od razvoda donirala u humanitarne svrhe. Heard je svjedočila na sudu u ponedjeljak gdje je otkrila da nije donirala novac jer ju je Depp tužio.

Međutim, Amber je nekoliko puta tvrdila da je iznos nagodbe donirala u dobrotvorne svrhe, a jedan od tih puta bila je pod prisegom. Pojavila se i u talk showu RTL Late Night koji se emitira u Nizozemskoj gdje je rekla da je ukupno donirala 7 milijuna dolara i da ih je podijelila između ACLU-a i Dječje bolnice u Los Angelesu te da nije htjela išta od tog novca. Glumica se opravdala na sudu da nije uplatila donaciju, jer ju je Depp tužio za 50 milijuna dolara.

- U potpunosti namjeravam ispoštovati sva svoja obećanja. Voljela bih da me prestane tužiti da mogu – rekla je.

Glavni operativni direktor i glavni savjetnik ACLU-a Terence Dougherty u svom svjedočenju, koje se dogodilo ranije tijekom suđenja, rekao je da je do sada od Heard ili u njezino ime donirano ukupno 1.3 milijuna dolara. Heard je izravno donirala 350.000 dolara u prosincu 2018. i od tada nije uplatila novac. U taj iznos broji se i 100.000 dolara koje je uplatio njezin bivši suprug, a još 350.000 dolara stiglo je iz fonda u investicijskoj tvrtki Fidelity. Uplata od 500.000 dolara poslana je i s računa u investicijskoj tvrtki Vanguard, za koju je Dougherty rekao da vjeruje da je to fond koji je osnovao Elon Musk. Amberina odvjetnica Elaine Bredehoft pitala je zašto je ona prihvatila nagodbu od Deppa od 7 milijuna dolara.

- Nije me bilo briga za novac. Rečeno mi je da ako ne pristanem na iznos koji se može poništiti, nikada se nećemo nagoditi. Uzela sam daleko manje od onoga što su mi nudili i na što sam imala pravo - rekla je. Glumica je dodala i da je novac odlučila donirati u humanitarne svrhe jer nikad nije bila zainteresirana za novac bivšeg supruga.

- Samo sam željela svoju sigurnost i svoju budućnost, a on je to ugrozio… Željela sam da me ostavi na miru. To govorim od 2016. godine - zaključila je.

Inače, bivši supružnici trenutno su na sudu, a radi se o tužbi za klevetu. Depp je tužio Heard zbog članka koji je 2018. godine napisala za Washington Post u kojemu je iznijela vlastita iskustva s obiteljskim nasiljem. Iako glumca nije spomenula imenom, raniji događaji ukazivali su na to da piše o njemu. Supružnici su na sudu iznijeli niz šokantnih optužbi, a suđenje se nastavlja.

