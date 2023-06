Alka Vuica priznala: Mislim da su me svi moji frajeri varali, a Bajagi sam posvetila puno pjesama

Alka Vuica gostovala je u emisiji Ami G Show i pričala o svom stvaralaštvu, Madonni kojoj bi željela napisati pjesmu, o prijateljstvu s Dinom Dvornikom, a otvoreno je govorila i o svom ljubavnom životu.

- Bio je predivan i jako puno mi je pomogao u karijeri. On je jedan od začetnika moje karijeri i on mi je pomagao s 'Laži me'. Bio je strašno talentiran. On je bio hodajući ritam, on je sve osjećao - rekla je Alka za svog prijatelja Dvornika. Otkrila je i kako je dugačak popis glazbenika kojima bi voljela napisati pjesmu, a na tom popisu nalazi se i Madonnino ime. Otvoreno je Alka govorila i o svom ljubavnom životu te priznala kako je puno puta oprostila prevaru.

- Puno puta sam oprostila prevaru. Mislim da su me svi moji frajeri varali. Imala sam buran život, ali zanimljiv. Takve prevarante volim očigledno. Rokeri su nekada bili face, u moje vrijeme. Dan danas bih prije izabrala glazbenika nego nogometaša. Volim ih, mi smo druga raja. Kad uzme gitaru pa mi zasvira....- rekla je glazbenika u Ami G Showu. Puno puta se pisalo kako joj je Momčilo Bajagić Bajaga posvetio neke pjesme, točnije "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka", a šuškalo se i o tome kako postoji posebna kemija između nje i Gorana Bregovića....

- Bili smo mladi, pisali smo pjesme jedni drugima, bilo je tu ljubavi, neke pjesme su postale stvarno veliki hitovi. Meni je nepristojno, zašto bih govorila tko je meni što napisao. Ja vam mogu otkriti što sam ja Bajagi napisala, napisala sam ih više, ali jedna od pjesama koja je nastala iz naše ljubavi je: 'Gdje Dunav ljubi nebo" - priznala je Alka. Ne skriva u kakvim je odnosima sada s Bajagom i Bregovićem.

- Mi smo u odličnim odnosima, Goran mi je veliki prijatelj, Momo isto, čujemo se, vidimo se kad možemo. Savjetujemo se oko pjesama, jako sam sretna što sam ljude koje sam voljela zadržala u životu jer smatram da je ljubav energija koja ne nestaje, već se pretvara u nešto drugo. Možda zaljubljenost može nestati, ali prava ljubav ne, ona ostaje uvijek - kaže Vuica.

