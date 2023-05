Alen Vitasović od konobara u jednom kafiću u Puli na računu je dobio zanimljivu poruku

Alen Vitasović na svom Facebooku podijelio je fotografiju računa koji je dobio u kafiću Uliks u Puli. Točnije radi se o poruci konobara koja je ispisana na računu, a mnoge je dobro nasmijala. Umjesto iznosa koji treba platiti na računu je pisalo: "Niš mi se ne da, samo bin *eba". konobar ili konobarica tako su za ovu prigodu malo promijenili stihove popularne Alenove pjesme "Niš mi se ne da" i u originalu taj stih glasi: "Niš mi se ne da, samo bin leža". Pjevač Alen Vitasović čest je gost u ovom kafiću pa je tako pjevao i za 30. rođendan Uliksa i tada su prikupljena i sredstva koja su donirana u humanitarne svrhe.

Na svom Facebook profilu glazbenik je nedavno podijelio i što mu se dogodilo dok je pjevao na koncertu u Kastvu.

- Tisuću mi skalpova!!! U subotu u Kastvu, oko ponoći dok sam pjevao, mi je tip bacio oradu (ribu) u glavu. Još ne vidim razlog ni poantu. Molio bih tu osobu da mi se javi - napisao je u siječnju ove godine nakon koncerta. Alen Vitasović bio je gost u našem podcastu u rujnu prošle godine i otvoreno je tada pričao o novoj supruzi, svojim problemima s alkoholom te o zdravstvenim problemima koje mu je uzrokovala zaraza koronavirusom.

- U životu sam imao svakakvih perioda i već se zna. Svojevoljno sam išao na liječenja, i bolje da sam to napravio nego da sam padao po cesti. Znam ljude kojima se to događalo i nikad nisu tražili pomoć. Naše društvo dopušta i promovira alkoholizam. Ja sam to na vrijeme shvatio i poduzeo sam neke mjere da to smanjim. Imam pravo popiti jednu do dvije bevande na dan. Ponosim se time da sam potražio pomoć i uspio dalje raditi. - ispričao nam je Alen tada. Govorio je i o novoj ljubavi.

- Imali smo intimnu svadbu, bili smo nas dvoje i naši kumovi. Vjenčali smo se od srca, supruga je dobra, poštuje me, malo je mlađa od mene, ali to je i prednost. Sad sam smireniji, nemam više problema. Djeca su mi stasala, punoljetna su, rade, sad ću se posvetiti sebi. Svirat ću i pjevati i dalje, ali bez pritiska – rekao je Alen.

