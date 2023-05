Simona Mijoković suprugu je na poseban način čestitala godišnjicu braka: 'Volim te ljubljeni moj'

Posebnom objavom na Facebooku Simona Mijoković čestitala je svom suprugu Stanislavu Mijokoviću sedmu godišnjicu braka. Par živi u Austriji i ima četvero djece, a Simona iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem ima i kćer Gabrijelu. Ove godina na svijet je došao Simonin i Stanislavov najmlađi sin Michael.

"Božjih i naših 7. Da još više evanđeoski vjerujemo ,

Da opraštamo 70x7 ,

Da ljubimo 70x7,

Da se darujemo jedno drugome 70x7.

Kao i prvoga dana i sve dane života našega

Uz tebe ;

U dobru i zlu

U zdravlju i bolesti.

Volim te ljubljeni moj mužu i naših uz moju Gabi, 4 savršena dara od Oca : Joshua, Amalia, Zvjezdana i Michael .

Mirna , radosna, blagoslovljena i nadasve

neka bude sveta , milošću Božjom

7 godišnjica braka

21.5.2016-21.5.2023" napisala je Simona i objavila fotografiju na kojoj je sa suprugom dok u ruci drži tortu na kojoj je svijeća s brojem sedam.

Mijoković je suprugu godišnjicu na poseban način čestitala i prošle godine.

"Naših 10 godina prijateljstva, naših 6 godina svetog sakramenta braka. Puno ljudi često mi postavi pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno gdje su milosti Božje tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrćući se što to duh svijeta misli. Zajedno smo ušli u našu zajedničku lađu života, nekad smo plovili mirnim morem i radosno pjevali, a nekada je more bilo nemirno. Nikad se nisam bojala ni oluja, ni vjetra, ' ni morskih pasa oko nas', ni nemirnog mora jer znam naš 'Kormilar ' upravlja našom lađom i sve što se dogodi On dopušta za našu duhovnu izgradnju. Vjerujem da su uspjeli muževi i žene u svetom sakramentu braka svjedoci trajnog sklada između naravi i milosti. Usudih se napisah ' Božji zaluđenici' do te mjere da stvaraju zbunjujući rječnik, zaljubljeni u Boga koji je njihovo Sve u svemu. Uvijek na prvom mjestu. Nekad najudaljeniji po instinktu, od svake vrste grijeha, a najbliži, uvijek po svakoj

vrsti okrivljenika. Pozornice na kojima božansko daje priredbu, i sami ponizni gledatelji, zahvaljujući nesmiljenom spoznaji vlastitog ništavila. Protagonisti trajnog skrivanja, a ipak neizbježno blistavi poput grada smještena na gori. Sveta Rita naša je zagovornica bila od početka. Kod nje u Cassiji si molio za mene. Neka sveta Rita moli za nas da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Uvijek uz tebe i za tebe. Blagoslovljena nam godišnjica mužu moj, volim te do Neba", napisala je Simona na svom Facebooku.

Simona često ističe kako ju je vjera spasila i promijenila joj život, a sve se promijenilo kada je s bivšim suprugom otišla na duhovnu obnovu u Tabor.

– Tjelesno sam služila svijetu, tijelu, đavlu, služila sam grijesima ovog svijeta, živjela sam na dnu grijeha, ponoru zla i grijeha, ali moje je srce uvijek vapilo, uvijek sam željela novi život, tražila sam ga uvijek i u muškarcima i u društvu, izlascima, u svemu sam tražila taj novi život, nekoga tko će me spasiti. Želim nekog tko će me spasiti, a to je mogao biti samo naš Otac koji je poslao svojeg sina da me spasi – rekla je Simona jednom prilikom za medije.

