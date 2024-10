Adele na svom koncertu ugledala glazbenu divu: Prišla joj je, zagrlile su se i pjevačica se rasplakala

Glazbena diva Celine Dion nakon nastupa na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu trebala se vratiti u javnost, no to se nije dogodilo, a glazbena diva u manje od tjedan dana, sada, tri mjeseca nakon igara, viđena je u javnosti. Naime, Celine je prošlog tjedna sudjelovala na svečanosti 'City of Hope’s 2024 Spirit of Life Gala', gdje je održala emotivan govor o važnosti nade dok je predstavljala nagradu 'Spirit of Life'.

- Pružaju skrb ljudima u najtežim i najizazovnijim trenucima njihovih života. To je jako važno. Daju najdragocjeniji sastojak - nadu. I sama znam koliko je to važno. Znam da u našim prekrasnim životima, ispunjenim obitelji, radošću i ljubavlju, možemo biti postavljeni pred goleme izazove, s velikim testovima vjere i snage... - rekla je Dion.

- Ovo je prvi put da sam na pozornici otkako sam bila na vrhu Eiffelovog tornja. I nekako mi nedostaje - dodala je tada. Celine je ovog vikenda pak bila na koncertu kolegice koja se time oduševila. Pjevačica Adele (36) rasplakala se nakon što je ugledala legendarnu Celine tijekom svojeg nastupa u Las Vegasu. Dok je izvodila pjesmu "When We Were Young", Adele je prišla Celine te ju zagrlila, a u tom trenutku nije mogla suzdržati suze. Emotivni trenutak zabilježio je obožavatelj iz publike, koji ga je kasnije objavio na X-u.

Celine Dion, koja je sjedila u društvu sinova, 14-godišnjih blizanaca Nelsona i Eddyja, primila je rukama Adelino lice i poljubila joj ruku. Ni ona nije ostala ravnodušna na Adeline suze. Nakon toga je Adele pozdravila obožavatelje koji su stajali u blizini te se vratila na pozornicu pokušavajući obrisati suze.

Podsjetimo, prije nekoliko godina dogodila se obratna situacija. Adele je tada došla podržati Celine na istoj pozornici u Las Vegasu. Dion je tada, nakon što je upoznala Adele, napisala na društvenoj mreži: "Oduševljena sam što je Adele došla na jedan od mojih nastupa... Toliko ju volim." Adele je također na Instagramu komentirala nastup Dion: "Kraljica Celine. Kakav show, apsolutni vrhunac mog života, hvala vam puno na pažnji prema vašoj publici i ludom humoru."

Inače, Dion, jedna od najpoznatijih pjevačica francuskog govornog područja svih vremena, boluje od rijetke autoimune bolesti i već godinama nije nastupala. Celine je 2022. dijagnosticiran takozvani 'sindrom ukočene osobe'. To je progresivni poremećaj koji može spriječiti hodanje i druge bitne vještine svakodnevnog funkcioniranja, a ljude pretvara u 'žive skulpture'. - Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje sam imala. Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokuju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - ispričala je pjevačica u svojoj objavi na Instagramu.

Glazbenu zvijezdu i njezinu potresnu borbu možemo gledati u dokumentarcu 'I Am: Céline Dion' koji se od 25. lipnja prikazuje se na Amazon Primeu. Na jednoj od snimki pjevačica se pojavljuje potpuno iscrpljena od bolesti te bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

