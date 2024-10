Zbog jednog nastupa izbio sukob između Martine i Davora: 'Ajmo ono, osnovna kultura'

U nedjelju navečer na rasporedu je 'Supertalent', a trenutno se još uvijek prikazuju audicije na kojoj je u sinoćnoj epizodi nastupio i Kostarikanac Willy Elastico koji je hrvatskoj publici predstavio vatrene trikove nogometnom loptom. ''Sa zapaljenom loptom jednom sam si skoro zapalio i lice i noge. No evo dobro sam, nije se dogodilo ništa strašno, bar zasad. Smatram da čovjek može uspjeti u onome što si zacrta, ako jako puno vježba. Ja sam počeo vježbati s 10 godina sa starom ispuhanom loptom'', ispričao je Willy Elastico prije nego što je stao na pozornicu showa Supertalent te dodao.

''Moja si obitelj tada nije mogla priuštiti da me upiše na nogomet ili mi kupi loptu. Nije me to demotiviralo, vježbao sam s bilo čime. Prije tri godine sam odlučio doći u Europu. Nastupao sam na semaforima i trgovima te su me ljudi ondje upoznali kao Willyja Elastičnog. Zahvalan sam Bogu što sam danas ovdje. Želim svoju obitelj učiniti ponosnom'', najavio je.

Kada je stigao na pozornicu, Martina je kazala da nema velika očekivanja od ovog nastupa. ''Joj Isuse što mi je to dosadno gledati'', izjavila je Martina prije nego što je počeo sa svojom izvedbom. A onda je uslijedio pravi vatreni show - trikovi s loptom i vatrom. ''Ok, ovaj je fakat dobar, kad zapali sve'', promijenila je Martina mišljenje. ''Ovo još nismo vidjeli'', složili su se voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin. Nakon Willyjevog nastupa žiri je bio oduševljen. ''Fenomenalan show, tehniciranje, zaista, vidjeli smo svega i svačega, ali ovo je bilo baš dobro, čista desetka od nastupa. Kakve su to cipele koje ne gore'', pitala se Maja Šuput. ''Super show'', zaključio je Davor, a došlo je do malog sukoba između Martine i Davora kad je red došao na Martinin komentar.

''Davore, ajmo ono osnovna kultura. Kad kolega priča, pustiš da pričam ili ako mi trebaš proturječiti, onda pričekaš da kažem, jer ovo prekidanje...'', odvratila mu je Martina. ''Ispričavam se, pričekat ću'', dodao je Davor. Martina se smirila i vratila na Willyjev nastup. ''Ja nisam favorit freestylea, ali već tehniciranje s loptom je bilo iznad svega očekivanog i viđenog, ovaj dio s gorućom loptom, obožavam vatru'', komentirala je Martina, a Willy je prošao dalje.

Podsjetimo, u jučerašnjoj emisiji pao je i jedan zlatni gumb. Desetogodišnja djevojčica Sofija Burić svojom je hip hop koreografijom stvorila pomutnju u studiju, a naročito se svidio voditeljima i Maji. Sofijin ih je nastup toliko oduševio da su joj svi htjeli dati zlatni gumb, ali Frano i Igor bili su brži i preduhitrili su Maju koja je tako ostala jedini član žirija s neiskorištenim zlatnim gumbom. „Ukrali ste mi zlatni! Ovo vam neću oprostiti!“ vikala je Maja koja je odmah potom čestitala Sofiji na apsolutno zasluženoj nagradi za njezin trud i talent. Osim njih troje, jednako su zadovoljni bili i ostali članovi žirija i publika: „Hvala ti Sofija što si nam došla i što si, po mom skromnom sudu, pokazala što je Supertalent“, rekla je Martina te dodala da je ovo tek njezin početak.

